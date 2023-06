Trois Espagnols en promenade nocturne pour danser la salsa et visiter des maisons à Ophain

Le GSM du précité a été à plusieurs reprises en communication avec deux numéros appartenant à deux autres Espagnols, Alexis H.P. et Michel L.M., dont les passeports furent découverts dans le coffre de cette voiture. Ils sont sans doute retournés dans leur pays natal puisqu’ils ne se trouvaient pas dans le prétoire correctionnel de Nivelles le 28 avril dernier, à l’inverse de Gustavo, détenu depuis deux mois sous la prévention de tentative de vol.

Selon ses dires, cagoule et gants servent à le protéger des rigueurs hivernales ibériques. Les jumelles ? Pour observer les oiseaux à la mer du Nord. Sa présence nocturne dans un petit patelin comme Ophain ? "Je m’étais perdu et j’essayais d’appeler mes potes. On était venu en Belgique en voyage d’agrément, pour danser la salsa…"

Il ajouta avoir été arnaqué par un (faux ?) avocat belge qui lui soutira de l’argent dans la perspective de lui fournir un passeport britannique.

De l’enfumage, pour le parquet, qui requit trois fois un an ferme avant que l’avocat ne plaide l’acquittement du bénéfice du doute. Un doute que, pour une autre raison, partagea l’ancien journaliste qui, coïncidence étrange, avait quitté sa propriété avec ses deux grands chiens, laissant seuls ses deux enfants. "La seule fois de l’année…".

Les prévenus écopent de 12 mois de prison, ferme pour les absents, avec sursis pour le présent.