"Les Histoires à bicyclette": l’opération originale de la bibliothèque de Braine-l’Alleud

De quoi permettre aux bibliothécaires de se déplacer dans la commune, de s’installer dans un coin de verdure ou dans la cour d’une école pour mettre en place en quelques minutes un espace d’animation, et laisser opérer la magie du livre. Enfin, une magie tout de même bien préparée puisque l’idée n’est pas d’ouvrir un espace de prêt en dehors de la bibliothèque, mais bien de lire à haute voix des ouvrages sélectionnés pour les publics ciblés pour ces animations en extérieur.

"Il y a quelques années que les bibliothécaires lisent dans les parcs"

"Il y a quelques années que les bibliothécaires lisent dans les parcs en été, explique l’échevine de la culture, Chantal Vermissen-Sollie. Avec ce projet, nos bibliothécaires partent à l’aventure et vont émerveiller tout le monde par leurs lectures. C’est très chouette de pouvoir partager cela."

Dans un premier temps, c’est Sophie Ernst qui sera au guidon des "Histoires à bicyclette". Mais d’autres membres de l’équipe vont sans doute s’y mettre au fil de la saison. Le projet a déjà mobilisé plusieurs compétences, et le logo, par exemple, a été réalisé en interne. L’opération n’a lieu qu’à la belle saison et il est prévu de lire dans les parcs de manière annoncée et régulière, mais aussi d’improviser de petites sorties durant les vacances, de s’installer sur les pelouses près de la piscine, dans les plaines de jeu ou, pourquoi pas, sur le marché organisé à Lillois.

Mieux faire connaître la bibliothèque

L’idée est certes de partager le plaisir de lire, mais aussi de mieux faire connaître la bibliothèque brainoise. Au fil des conversations, les responsables s’aperçoivent en effet que certains habitants ne savent pas où elle est installée, alors qu’elle est au château Diesbeck, au 55 de la rue des Mésanges bleues, depuis près de vingt ans.

Les animations scolaires contribuent à étoffer le nombre de visiteurs mais qui sait qu’il y avait l’an dernier plus de 34 000 livres pour la jeunesse et plus de 30 000 livres pour les adultes dans les collections ? Parmi ceux-ci figurent plus de 10 000 bandes dessinées ou mangas.

La bibliothèque communale dispose également de 46 abonnements dont 4 à des quotidiens, et propose aussi environ 4 000 jeux et jouets. L’an dernier, elle a réalisé plus de 100 000 opérations de prêts et comptait 2 738 emprunteurs, plus 105 collectivités. "Il ne faut pas avoir peur de franchir les portes des bibliothèques, la nôtre en particulier, confirme l’échevine de la culture. C’est vraiment ouvert à tout le monde et plus on lit, plus on aime lire, et mieux on comprend ce qu’on lit."

270 animations, l’année dernière

Si la bibliothèque communale brainoise souffre d’un petit déficit de visibilité, ce n’est pas parce qu’elle organise peu d’activités. L’an dernier, pas moins de 270 animations ont été proposées par l’équipe, dont 95 à l’extérieur des locaux. Et près de 5 500 personnes (dont 3 500 enfants) y ont participé. Mais souvent, les bibliothécaires travaillent avec des publics très ciblés: les groupes scolaires, les jeunes enfants dans les crèches, les seniors dans les maisons de repos…

Parfois, pour ces animations, les bibliothécaires sont accompagnées d’un artiste, par exemple une violoniste pour aller lire des contes aux petits. Ce qui fascine encore plus les jeunes participants.

"La lecture à voix haute, notre arme de guerre"

"Nous avons la chance d’avoir des animateurs qui ont développé leurs compétences de lecture à voix haute, se réjouit Marie Baivier, la bibliothécaire-dirigeante. La lecture à voix haute est vraiment notre fil rouge. Cela fonctionne pour toutes les générations, avec différents niveaux de compréhension possibles, notamment pour la littérature jeunesse. Mais nous avons aussi des animations avec les personnes désorientées en maison de repos, et ça fonctionne très bien. De manière générale, entendre une belle lecture, bien réalisée, cela donne envie de lire soi-même, parce que c’est 100% de plaisir. C’est particulièrement vrai avec les enfants, qui aiment naturellement les histoires. Oui, la lecture à voix haute, c’est notre arme de guerre !"

Parce qu’évidemment, l’idée est de donner le goût du livre au public, quel que soit son âge, et d’encourager à venir à la bibliothèque pour profiter de son offre très large. "On n’a pas que du Victor Hugo ou du Zola dans les étagères: la bibliothèque de Braine-l’Alleud ne se veut pas un temple de la lecture classique, ni même du silence", sourit Marie Baivier.