Première pierre posée pour le parc d’affaires Tilia à Lillois

Il y a quelques mois, la société belge Futurn, basée à Courtrai et spécialisée dans le développement immobilier semi-industriel et logistique, avait annoncé avoir obtenu un permis pour aménager un nouveau parc d’affaires à Lillois. Le terrain concerné, qui jouxte le site déjà occupé par l’usine Vache Bleue le long de Grand-Route entre Braine-l’Alleud et Nivelles, était déjà repris en zone industrielle sur le plan de secteur. Sa superficie est de 5,8 ha.