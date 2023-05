11e édition du Relais pour la Vie à Braine-l'Alleud: 24 heures de marche pour sauver des vies

Cette année, le rendez-vous est donné pour le départ, le samedi 27 mai à 14 h 30, au château du Cheneau, propriété communale, et non plus sur le stade Gaston Reiff. "L’endroit est magnifique et il s’y prête bien. Ce changement de lieu est une manière, pour la commune de contribuer à cette action de solidarité, explique l’échevine de la Santé Chantal Versmissen. Outre le chèque apporté par la commune lors de la cérémonie de clôture et qui vient booster le montant des fonds récoltés, la Ville prête aussi du matériel et six ouvriers communaux pendant une semaine."

Une aide précieuse pour les organisateurs du Relais pour la Vie car, depuis la pandémie, les sponsors se font plus rares. Et la participation des marcheurs est en baisse. Or, chaque marcheur s’acquitte de 10 € pour s’intégrer à une équipe.

"Nous avons rassemblé 71 000 € l’an dernier, estime Catherine Collet, de la Fondation contre le cancer. Les gens ne sont pas venus aussi nombreux que les autres années, il y avait encore des frileux à cause du Covid. Les années précédentes, on a parfois dépassé les 100 000 €, alors, cette fois, on espère faire au moins aussi bien que l’an passé."

Il n’est pas trop tard pour participer

Le défi est lancé. Vingt-quatre équipes se sont déjà constituées autour d’une personne (proche, famille…) touchée par le cancer, pour cette édition. La Ville ne sera pas en reste puisqu’elle a, elle aussi, formé une équipe de marcheurs. Il ne reste qu’une dizaine de jours pour constituer sa propre équipe ou s’inscrire dans une équipe existante.

Et si la démarche vous inspire plus que la marche, rendez-vous au château du Cheneau pour prendre part à la lutte contre le cancer par votre présence et vos encouragements. Car il s’agit avant tout d’une fête où l’on célèbre la vie. Un podium et de nombreux artistes et jeunes de la commune, viendront en soutien, assurer l’animation. Les détails figurent sur la page Facebook de l’événement. Par ailleurs, samedi à 22 h, le parcours sera illuminé de bougies. Elles sont vendues à 5 € et chacun peut y inscrire un souhait ou un message, en signe d’espoir pour un battant ou en guise de souvenir…

Avec Thierry Hazard comme parrain

Une tombola sera également organisée au cours de laquelle de beaux lots, dont des maillots de foot apportés par le parrain de cette édition, Thierry Hazard, seront à gagner. Ex-footballeur semi-pro, actuel dirigeant du club de Tubize-Braine (RUTB), le papa d’Eden, Thorgan et Kylian Hazard, a accepté de parrainer cette édition.

"Je suis enchanté de pouvoir endosser ce rôle, c’est un plaisir, sourit Thierry Hazard. Tout le monde n’a pas la chance d’être en bonne santé et j’aime le concept du Relais et le soutien qu’on y propose à ceux qui luttent contre la maladie. J’étais déjà venu l’an dernier, derrière un bar, et avec le club. Cette fois, je passerai le ruban, le dimanche."

www.relaispourlavie.be/relays/braine-lalleud-2023