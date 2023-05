BC MONS CAPITALE 59

Quarts: 11-13, 25-11, 18-17, 19-18.

Castors (5 x 3, 16/28 LF 14 ftes): DEVOS 7, FEBRISSY 18 (1 x 3), MARBLIE 34 (4 x 3), TILMANT 4, ROBERT 2, Drantmann 3, Briclet 2, Popovici 1, Fouka 2, Comelli, Meunier, D’Aronco.

ariDans un premier temps, Braine a été accroché (13-16 ; 12) du fait d’un grand nombre de déchets offensifs peut-être consécutifs à la nervosité due à l’événement. Et puis, les Brabançonnes se sont retranchées derrière leur bouclier habituel: une forte pression défensive et énormément d’intensité. Leur excellent second quart (25-11) et leur bonne gestion en seconde mi-temps (37-35) leur ont permis de remporter logiquement cette première manche.

Au plan individuel, il convient de citer l’apport de la Française Maëva Febrissy (qui effectuait son retour), toujours dans l’intensité, le rythme, la verticalité et la pugnacité. À ses côtés, Lisa Marblie a sorti une prestation offensive ébouriffante avec 34 points, la moitié de rebonds, 4 x 3 et 2 contres. La MVP du match avait pourtant mal débuté: "Mon premier shoot, ce fut un air-ball. Après j’ai conclu des paniers faciles sur contre-attaque. Je me suis dit qu’il ne fallait pas hésiter, juste jouer. La confiance est venue de ces paniers. C’est vrai que je me suis bien sentie dans ce match et que mes coéquipières n’ont jamais hésité à me servir. Au plan collectif, face à une équipe montoise accrocheuse, on s’est dit que si on ne relâchait ni physiquement ni mentalement, ça paierait".

Une fois l’écart réalisé en vue de la mi-temps, Braine gardera ses distances mais ne parviendra pas à enfoncer le clou pour se ménager une fin de match tranquille. Mons rejaillira à -8 (60-52 ; 36e) mais les leaders offensifs brainois veillaient au grain. "On est contentes du résultat. On sortait de deux défaites. Il fallait se remobiliser et on s’est dit que c’est par le seul biais de l’esprit d’équipe qu’on y parviendrait. On l’a senti pendant le match que notre homogénéité pouvait faire la différence", analysait l’intérieure brainoise.

La seconde manche a lieu samedi (19 h) à Mons.