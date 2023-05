Quinze mois de prison pour un cambriolage à Braine-l’Alleud

À proximité, des agents ont vu un homme sortir d’un taillis et ils ont réussi à l’intercepter. Dans la poche de son jeans se trouvaient des bijoux volés sur place. Il était porteur d’une carte d’identité et d’un permis de conduire croate, d’une lampe de poche et d’une paire de gants.

Il a affirmé aux policiers qu’il n’était pas rentré dans le logement: d’après lui, c’est son complice en fuite qui avait forcé l’accès et pris les objets. Il lui en a donné quelques-uns par la suite, mais son rôle à lui se limitait à faire le guet.

Les agents lui ont précisé qu’il avait été filmé à l’intérieur et lui ont montré les photos extraites des images de caméras de surveillance. Le suspect a alors concédé qu’il était rentré "un peu"… Mais entendu par la juge d’instruction par la suite, il a prétendu à nouveau qu’il avait juste fait le guet.

Il a aussi indiqué qu’il était en Belgique depuis trois ans, et qu’il payait un loyer de 500 euros par mois – sans avoir aucun revenu déclaré – pour une adresse de Monceau-sur-Sambre restant fort floue. Il faut dire que l’homme est connu sous différents alias et qu’il a avoué à la juge d’instruction que les papiers croates dont il était porteurs étaient des faux, réalisés à sa demande pour 50 euros pièce par un Roumain de Marchiennes.

Pourquoi faire ? Selon le prévenu qui s’est expliqué il y a deux semaines devant le tribunal correctionnel, ces papiers lui permettaient de mener une petite activité, non déclarée, d’achats et de vente de véhicule.

Devant le tribunal, il a affirmé qu’il regrettait avoir commis ces faits et qu’il ne commettrait plus de vols. Mais il a déjà été condamné en 2014, 2016 et 2022 à Courtrai pour le même genre d’infractions.

"Ce type de délinquance est insupportable", a concédé l’avocat de la défense à l’audience, tout en plaidant pour que son client obtienne une nouvelle chance.

Le tribunal vient de trancher: le prévenu écope de 15 mois d’emprisonnement et de 400 euros d’amende, sans qu’un sursis lui soit octroyé.