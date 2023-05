"Générat1on", l’EP bluffant de Tom One

Le chiffre 1 pour T1, comme Tom One, sa façon de dire qu’il est unique. lui comme son EP qui comprend cinq titres chantés en français. "L’anglais, ce sera peut-être pour plus tard."

Effectivement. Chaque chose en son temps pour ce jeune homme qui a grandi dans un univers musical. "La musique a toujours été présente à la maison, raconte Kevin, son papa. Je joue du piano alors que mon épouse et mon père écrivent des textes."

De son côté, Tom a d’abord été attiré par la break dance et la culture hip-hop. Il a toujours aimé écrire et ses textes étant de plus en plus construits : "percer" est vite devenu une évidence pour ses proches. "On a vu qu’il ne lâchait pas l’affaire", confirme son paternel.

Arrive alors la rencontre avec Julien Jaffrès qui va l’aider à construire, composer et arranger ce premier EP au Julabel Studio avant qu’il ne soit mastérisé par Peter Soldan au Dada Studio. "Il peut être fier du résultat, commente Julien Jaffrès. Tom m’a bluffé. Il a écrit les textes, j’ai composé la musique, l’EP s’est fait rapidement et il a tout compris. En plus, ses textes sont matures et cet EP est une pépite. Ce qu’il vient de réaliser va le faire avancer. C’est un bagage qui vaudra de l’or plus tard."

Au niveau du style, le rap est évident "mais pas à 100% et la façon dont il s’exprime rappelle le style hip-hop", observe Kevin.

"Avant, c’était vraiment du rap, rap. Ici, c’est plus commercial", ajoute Tom.

Mais le plus important est certainement la richesse des textes. "Dans l’EP, je parle de ce que je ressens par rapport aux gens qui m’entourent, ce que je ressens par rapport au système et à la société. Depuis tout petit, j’ai toujours eu cette envie de gribouiller des choses, ce besoin de m’exprimer. Quand j’écoute mon EP, le résultat est celui espéré, l’occasion de tourner le chapitre de mon enfance."

Tom "One" Denis est déjà monté sur scène à quelques reprises. Encore samedi dernier, sur la scène de l’Entracte, il a bluffé son public. "J’ai adoré, je vais enchaîner d’autres concerts et j’écris déjà pour le prochain disque", termine Tom, qui n’oublie pas pour autant ses études qu’il suit à l’école Nespa, à Genappe, où il est en première secondaire.