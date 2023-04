Marie Ovaere, qui gère le Basic Fit de Nivelles et s’est fait une jolie réputation de battante en participant à Koh-Lanta, en était à sa 21e ascension vendredi vers 11 h. Pourtant, elle conversait en même temps au téléphone le plus naturellement du monde, sans ralentir le rythme, alors que les touristes hors d’haleine se ménageaient des pauses deux à trois fois sur leur unique montée…

Il faut dire qu’elle ne manque pas de motivation: ce défi hors du commun a été imaginé en hommage à une de ses amies et collègue, Jennifer Cauchie, qui a souffert d’un cancer du sein, avait été guérie avant une récidive plus sévère qui l’a emportée. "Elle a décidé, le 21 avril 2022, de nous quitter, explique la Nivelloise. Elle envisageait d’être bénévole et d’aider l’association L’île en Soi, à l’hôpital de Tournai, mais elle n’en a pas eu l’occasion. Un peu plus tard, c’est une de nos profs de zumba qui est aussi décédée des suites d’un cancer alors qu’elle voulait de se mobiliser pour cette cause. J’ai voulu continuer ce qu’elles voulaient faire…"

D’où la mobilisation de vendredi matin: amis et membres de la famille de Jennifer Cauchie, adhérents de la salle de sport et cadres de Basic Fit, ils étaient plus de cinquante à relever le défi. "N’oubliez pas d’écrire que Marie est folle, mais qu’on l’aime quand même !, souffle une participante en arrivant au pied du Lion. Demain, on marchera tous comme des canards !"

En réalité, chacun pouvait se fixer son propre objectif, mais tous avaient à cœur de se dépasser.

"Personnellement, je veux monter 41 fois, 40 parce que c’est à l’âge à partir duquel il faut faire une mammographie, et un de plus parce que cela fait un an que Jen est décédée, précise Marie Ovaere. L’an prochain, on passera donc à 42 ! J’ai choisi la Butte du Lion parce que c’est un monument symbolique pour marquer le coup, et il fallait tout de même quelque chose qui fasse un peu mal… Mais on le fait ensemble, dans une bonne ambiance: aujourd’hui, on laisse notre rage et notre tristesse dans les escaliers ! Je dis souvent qu’on n’a pas le choix de vivre des choses difficiles, mais on a le choix de comment survivre."

La direction du Mémorial, contactée pour autoriser l’événement, a tout de suite marqué son accord. La société qui exploite le site, Kleber Rossillon, a d’ailleurs décidé de reverser l’intégralité du prix des entrées à l’organisation. C’est qu’au-delà de l’exploit sportif de ce vendredi matin, l’idée est de collecter des fonds pour aider les malades du cancer. Des sponsors se sont joints à l’initiative et en ajoutant le montant de l’inscription (20 euros par personne) à ce challenge, c’est environ 1 000 euros qui ont été récoltés ce vendredi, à la force des mollets. Ce montant sera réparti entre deux associations: la première est l’Île en Soi, à Tournai donc, et la seconde est son pendant aclot: L’espace Pô Zen, mis sur pied par le personnel au sein de l’hôpital de Nivelles, propose divers ateliers et des séances "bien-être" aux patients qui suivent des traitements dans le service d’oncologie.

Peu avant 14 h, Marie Ovaere ayant réussi son incroyable pari, tous les participants ont grimpé une dernière fois, tous ensemble, jusqu’au Lion. C’est sûr, on se tenait beaucoup les cuisses, les visages étaient éprouvés et les encouragements fusaient pour soutenir ceux qui jetaient leurs dernières forces dans cette ultime ascension. Mais le lâcher de ballons final au sommet de la Butte n’en fut que plus beau !