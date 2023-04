Braine-l’Alleud: admirer les jacinthes du bois de Hal… mais en respectant les règles de circulation

Cela ne dure que deux à trois semaines et si les amateurs se régalent de ce rendez-vous exceptionnel, les voisins du bois de Hal, desservi par de petites voiries, sont beaucoup moins à la fête avec une circulation qui peut parfois devenir anarchique et du parking encore plus sauvage que les chevreuils du coin. Pour éviter cela, cela fait quelques années que Braine-l’Alleud prend des mesures sur son territoire, juste pour la saison des jacinthes, via une ordonnance communale.

C’est à nouveau le cas: la signalisation est en place, la circulation est réglementée dans le secteur et la police veille. La commune voisine, Braine-le-Château, a fait de même cette année pour éviter les couacs et mieux garantir la circulation des promeneurs. Ces mesures resteront d’application jusqu’au dimanche 7 mai à minuit.

Pour résumer, ceux qui arrivent en voiture doivent laisser leur véhicule à environ un kilomètre du bois de Hal, le petit parking sur place ne permettant pas de gérer l’afflux de monde.

En venant de la chaussée de Tubize, le stationnement n’est autorisé que du côté droit de la voirie au chemin du Long Tour et à la rue d’Odeghien jusqu’au sentier Tahoux. Par contre, on ne se gare que du côté gauche (en venant du chemin du Long Tour) à la rue de Paudure.

En ce qui concerne les interdictions, la circulation des véhicules n’est autorisée que pour les riverains, les cyclistes, les cavaliers et le charroi agricole à la rue d’Odeghien à partir du sentier Tahoux jusqu’à la drève de Colipain, à la drève de Colipain à partir de la rue d’Odeghien jusqu’à la limite du territoire communal, au chemin du Bois de Hal depuis la drève de Colipain jusqu’à la rue de Paudure, à la rue du Valcq et au chemin du Stecq à partir du chemin du Bois de Hal.

Plus haut, au chemin du Bois de Hal jusqu’à l’entrée du bois, la circulation dans les deux sens n’est autorisée que pour les cyclistes et les cavaliers. Lors de notre passage, la police patrouillait d’ailleurs dans le secteur… à cheval !