École des Arts de Braine-l’Alleud : de l’art et des prix malgré la pandémie

Le niveau de ce concours interne est donc élevé, et ces prix sont d’autant plus attendus que les travaux ainsi mis en compétition donnent lieu à une exposition. Mais la pandémie qui a sévi durant deux ans a contrarié l’organisation et si les cours ont pu continuer dans des conditions adaptées et pas toujours évidentes, il n’y a plus eu de remise de prix depuis le confinement de 2020.

Cette lacune est cependant réparée depuis mercredi dernier: un vernissage était organisé à l’École des Arts pour l’exposition (accessible jusqu’au 29 avril) des œuvres des meilleurs élèves des années 2019-2020 et 2020-2021, et deux prix – un pour chaque promotion – ont été remis pour distinguer ceux qui ont participé au concours. Des prix qui ne sont pas symboliques: chacun des lauréats reçoit 1 500 €, et gagne également une participation à une exposition qui sera organisée début 2024 à la galerie communale 360°.

"C’est à la fois une reconnaissance du travail accompli et un tremplin: l’exposition donne l’occasion aux gagnants de se faire connaître, et d’être confrontés à un public plus large que celui de l’École des Arts, indique le directeur, Vincent Batens. Pour voter, chaque professeur a reçu une enveloppe avec un bulletin pour lui, et cinq pour ses élèves. Les membres du conseil d’administration de l’ASBL ont également choisi, ce qui fait 80 votants par année. La grande majorité des œuvres sont celles qui ont été présentées au jury en fin de cursus."

Les grands gagnants sont en réalité des gagnantes: Isolde Thoma (atelier peinture) pour l’année 2019-2020, et Patricia Hautphenne (formation multidisciplinaire) pour l’année 2020-2021.

En novembre prochain seront désignés les gagnants pour 2021-2022 et 2022-2023. En espérant tourner ainsi définitivement alors la page de cette pandémie. "Alors que nous avions environ 1 000 élèves par an, principalement des adultes, on est retombé à 900, indique le directeur Vincent Batens. Ce n’est pas catastrophique, mais on doit se relancer…"