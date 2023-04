Braine-l’Alleud : chasse aux œufs géante au parc du Paradis

L’occasion dès lors pour les familles d’apercevoir le ballet des premières hirondelles, de retour au-dessus des deux plans d’eau du site. Mais il n’est pas certain que c’était la préoccupation majeure des chasseurs, vu la frénésie qu’a suscitée l’événement. En effet, le système d’inscriptions préalable a été clôturé à 1 700 participants, et d’autres se sont encore ajoutés en dernière minute ! C’était donc la grande foule et le temps gris, frais mais sec n’a pas refroidi les enthousiasmes aux alentours des zones balisées et préalablement nettoyées par les équipes communales.

Vu cet afflux annoncé, la Commune avait pratiquement doublé la quantité d’œufs en chocolat commandés aux cloches: 700 kg ! Et les deux zones de chasse, séparées pour ne pas mélanger les tout-petits et les plus grands, avaient également été élargies par rapport à l’an dernier. Des activités étaient également prévues tout autour: grimage, jeux en bois, sculpture de ballon, parcours de psychomotricité… Qui dit chasse aux œufs géante dit lapins XXL: ils étaient quatre, sur les pelouses, pour faire le bonheur des petits, le temps d’une photo ou d’un câlin.

Une fois le décompte égrainé, la zone réservée aux plus grands a été littéralement prise d’assaut par une vague d’enfants, aspirant les petits œufs en dévalant jusqu’au fond du terrain avant un reflux pratiquement aussi ordonné, à la recherche des chocolats qui auraient échappé aux chasseurs trop pressés ou emportés par le premier mouvement.

Du côté des petits, qui eux pouvaient être accompagnés de leurs parents, c’était un peu plus calme, et souvent plus rigolo. Il y a les efficaces qui ne savent plus où donner de la tête, les distraits qui oublient leur panier ou déposent la récolte à côté, les gourmands qui préfèrent manger l’œuf qu’ils ont en main plutôt que d’en ramasser d’autres. Mais tous ont visiblement pris beaucoup de plaisir !