Éclairage public: statu quo et réflexion à Braine-l’Alleud

Après une rencontre avec ORES, le collège brainois a effectivement décidé de prolonger le système actuel, au moins jusqu’à l’été. Un avis de la zone de police a été sollicité, et il est favorable. Aucune conséquence négative n’a été constatée en matière de sécurité, comme certains pouvaient le craindre au début de l’hiver. Il n’y a pas eu davantage d’accidents avec blessés, ni plus de cambriolages commis aux heures où l’obscurité était totale.

En ce qui concerne la sécurité routière, on se souviendra que Braine-l’Alleud avait tout de même pris des précautions en demandant que certains carrefours sensibles restent éclairés, et en équipant divers ronds-points avec des "yeux de chat" à la française, et même des lampes de chantier.

"On avait installé ça en quelques jours, et cela fait peut-être un peu “bricolage”, convient l’échevin des Travaux, Henri Detandt. On ne pourra jamais prouver que des accidents ont été évités grâce à ces mesures, mais on peut en tout cas constater qu’il n’y en a pas eu qui peuvent être mis en relation directe avec l’extinction de l’éclairage."

Puisqu’on se dirige vers un statu quo "jusqu’à nouvel ordre" en matière d’extinction et donc un possible prolongement après l’été, l’échevin planche sur la mise en place d’un système plus pérenne.

"Même avec la baisse actuelle des prix de l’électricité, les économies réalisées font que ça vaut le coup de continuer, indique Henri Detandt. Pour les ronds-points les plus dangereux, je réfléchis à un système de lampes sur batterie qui pourrait se mettre en marche une fois l’éclairage public éteint. Avec la puissance des spots LED actuels et leur faible consommation, c’est tout à fait faisable. Les batteries pourraient être rechargées grâce aux panneaux photovoltaïques installés à l’administration communale."