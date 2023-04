Braine-l’Alleud : le PTB demande de ne pas indexer les loyers

Le président de la section brainoise du PTB prend un exemple concret, citant le prénom d’une locataire qui lui a expliqué qu’elle devrait payer 100 € de plus par mois, se demandant comment elle va pouvoir s’en sortir. Pour une de ses voisines, ce serait pire encore.

"La Commune de Saint-Gilles a limité son indexation des loyers à 4%. Pourquoi ce qui est possible là-bas ne le serait pas à Braine-l’Alleud ?", interroge le parti d’extrême gauche, appelant le bourgmestre et plus largement la majorité MR-DéFI à faire un geste, tout étant une question de volonté politique.

La demande a manifestement peu de chance d’aboutir… "Je suis assez étonné: l’exemple cité par le responsable de la section PTB de Braine-l’Alleud est celui de sa maman. Demander quelque chose pour un membre de sa famille via un communiqué du parti, cela montre une culture politique assez particulière", attaque d’emblée le maïeur brainois, Vincent Scourneau.

Sur le fond, puisque l’indexation des loyers s’applique à l’ensemble des locataires de la RFI et que le cas cité par le PTB n’est qu’un exemple, le "geste" demandé n’est pas compris non plus. La Régie propose déjà des loyers de 30% inférieurs au prix du marché et pour Vincent Scourneau, puisque l’indexation se calcule en pourcentage de ce loyer déjà modéré, elle creuse encore l’écart par rapport aux montants en vigueur dans le secteur privé.

"Il n’y a pas beaucoup de Communes en Brabant wallon qui ont une Régie foncière et immobilière proposant des loyers modérés à certains habitants, prolonge le bourgmestre. Il ne faut pas oublier que ces logements sont payés par les Brainois: c’est la collectivité qui permet ces loyers réduits. L’effort social est donc permanent, et important. Aller plus loin, ce serait mettre le système en péril. Si certaines personnes éprouvent des difficultés financières, le CPAS est là pour examiner ce genre de demandes, et peut intervenir au cas par cas."