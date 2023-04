Braine-l’Alleud : des élèves de rhéto sur le chantier du RER

Les congés ont finalement été décalés mais il était trop tard pour s’adapter et il n’y a pas de train, depuis ce week-end et jusqu’au 9 avril, sur la portion de la ligne 124 concernée par la mise à quatre voies. Sur cette courte période, travaillant 24 heures sur 24, Infrabel et Tuc Rail vont renouveler sept ouvrages d’art. Trois se situent à Braine-l’Alleud et les responsables ont eu l’idée d’inviter sur place des élèves du secondaire, potentiellement intéressés par les métiers du secteur ferroviaire.

C’est ainsi que lundi matin, 56 rhétos du collège Cardinal Mercier se sont retrouvés à Lillois, accompagnés de certains professeurs et du CEO d’Infrabel, Benoît Gilson, au milieu de travaux en cours pour remplacer le pont de la rue du Jacquier et élargir celui de la rue Fontaine Saint-Martin.

Près de 2 500 tonnes

À la rue du Jacquier, trois modules composant le nouveau pont ont été coulés dans une prairie voisine, et vont être mis en place grâce à des vérins et un camion spécial pour le transport des charges (très) lourdes. L’ensemble de l’ouvrage d’art, large de 31 mètres et long de 25 mètres, pèse près de 2 500 tonnes ! Les modules ressemblent à des "arcs de triomphe" de béton, hauts de 9 mètres. À la rue Fontaine Saint-Martin, les responsables ont décidé de garder le pont de briques datant de 1835, mais l’ont élargi en le prolongeant avec une structure moderne, donnant l’illusion de la brique et d’une voûte.

Tous ces travaux impliquent d’enlever en quelques jours les voies et le ballast, démolir certains des ouvrages d’art, mettre en place les nouveaux ponts puis remettre les voies pour qu’elles soient opérationnelles la semaine prochaine. Les élèves, qui sont en option maths et sciences fortes, ont posé sur place de nombreuses questions aux ingénieurs. Calculs, préparation du chantier, gestion des aléas notamment météorologiques, techniques de construction, les sujets ne manquaient pas et les réponses ont fasciné les rhétos (lire ci-dessous).

Un bon moyen, du côté de TUC Rail et Infrabel, de montrer aux jeunes les multiples facettes d’un secteur qui veut engager, rien qu’en 2023 et 2024, 1 500 collaborateurs. La chasse aux talents est ouverte et il y a de quoi susciter les vocations.

"Je suis agréablement surprise: les questions posées étaient vraiment très intéressantes, commente Anne-Cécile Roks, l’ingénieure civile dirigeant le chantier pour TUC Rail. Je suis passionnée par mon métier, qui permet de relever des challenges au quotidien. C’est gai de partager cette passion et de constater l’intérêt des jeunes."