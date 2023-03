IB, Écolo et PS s’unissent et lancent un mouvement citoyen à Braine-l’Alleud : Ensemble

Ce mouvement composera, au contact de la population, un programme basé sur des valeurs définies en commun par les membres d’Écolo, d’IB et du PS.

Les questions de la composition de la liste, de la personnalité qui en prendra la tête et de l’attribution des places stratégiques seront décidées, assure-t-on aujourd’hui chez Ensemble, dans un second temps par les membres du nouveau mouvement.

En ligne, un site internet et des pages sur les réseaux sociaux officialisent l’existence d’Ensemble, et une soirée de lancement "en vrai" est également prévue le 22 avril.

Pour Corentin Roulin, le chef de file Écolo, ce mouvement concrétise les convergences qui se sont dégagées lors du travail commun des trois groupes, ces dernières années. Tous assurent d’ailleurs en chœur qu’aucun dossier actuel au niveau communal ne fait l’objet d’une divergence de vue.

L’idée est de prolonger la dynamique, en associant aussi les citoyens qui partageraient le socle commun de valeurs.

"Ces valeurs sont d’abord la confiance et la transparence pour écouter les besoins et les propositions de chacun, impliquer les Brainois et les informer des projets, précise Gloria Soton, pour le PS. Le dynamisme et la convivialité aussi, le respect de notre environnement - le développement urbain est une opportunité mais ne doit pas se faire au détriment de la nature -, ainsi que la solidarité et l’inclusion."

Et Arthur Lambert (Écolo) d’ajouter : "On ne détaillera pas beaucoup d’idées concrètes aujourd’hui, parce qu’on prendra le temps de co-construire une vision. Ensemble est un mouvement qui sera indépendant des trois partis."

Ce qui veut dire qu’il aura des instances propres comme une assemblée générale souveraine. Les sections locales des partis, elle, continueront à discuter... des matières qui ne sont pas purement communales. Le tout a été validé par chaque instance supérieure chez les Verts, les Rouges et Les Engagés.

Quant à la liste commune à venir, elle devrait en gros prendre la forme d’un "quatre quarts" : trois quarts pour les trois partis, le quatrième pour les citoyens.