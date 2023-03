18 432 panneaux opérationnels : le plus grand champ photovoltaïque au sol en Wallonie inauguré à Braine-l’Alleud

Un peu plus de cinq mois après la pose symbolique du premier panneau sur le site, l’ensemble est opérationnel et le lancement, aux alentours du 15 mars, s’est passé sans souci. Sur quelque 19 hectares, ce sont 18 432 panneaux bifaces qui peuvent désormais fournir 12 000 kW en puissance crête, soit 40 millions de kWh sur une année.

L’électricité produite alimente en ligne directe le campus voisin de l’Union Chimique Belge (UCB) et représente la consommation électrique de 4 500 ménages. L’objectif initial est pulvérisé : ce n’est pas 10% de la consommation domestique brainoise qui est produite à Alconval, mais bien 20%.

Un résultat qui n’a pas été acquis sans mal. Tout le projet a été conçu en interne par la Commune, qui a dû trouver le site - l’ancienne sablière n’a pas de voisin et est entourée de bois, ce qui réduit les nuisances à pratiquement zéro -, obtenir les permis en respectant différentes conditions notamment environnementales, imaginer le montage financier et consentir elle-même l’investissement.

Production consommée en direct par UCB

Le champ de panneaux photovoltaïques. ©ÉdA

Il y a eu quelques modifications en cours de route et finalement, la Commune loue le terrain à la société propriétaire de l’ancienne sablière. Elle a assumé le coût de l’installation, soit environ 10 millions € financés par emprunt, et loue le parc photovoltaïque durant 30 ans à UCB, pour environ un million € par an.

L’idée est d’obtenir une recette annuelle qui absorbe l’ensemble des coûts du côté de la Commune, et pour UCB de payer cette électricité verte et locale à un prix fixe pour trois décennies, tout en évitant les frais d’utilisation du réseau puisque la production est consommée en direct.

Lorsque ce montage compliqué était en cours d’élaboration, la majorité brainoise a essuyé les critiques de ceux qui se demandaient si c’était bien le rôle d’une Commune d’aider une société internationale à réaliser ses objectifs environnementaux en lui fournissant de l’électricité. Et si une solution avec des retombées directes pour les habitants n’était pas été préférable.

"À tous les niveaux de pouvoir, y compris européen, on encourage à produire de l’électricité localement et de manière propre : c’est précisément ce que réalise ce projet, répond le bourgmestre Vincent Scourneau. Les retombées directes pour les citoyens, elles sont bien là puisqu’une fois tous les coûts (location du terrain, remboursement de l’emprunt...) absorbés, nous obtiendrons une recette annuelle de plus de 450 000 €, durant trente ans. Pour la Commune, l’opération est bénéficiaire dès la première année!"