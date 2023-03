Braine-l’Alleud va tenter une nouvelle méthode pour récolter plus de déchets organiques

Les déchets organiques seront récoltés dans des "points d’apport volontaire", localisé sur 19 sites qui accueillent déjà des bulles à verre. Ces points seront répartis sur le territoire communal en prenant notamment en compte la densité de population. Les déchets organiques pourront être déposés par les habitants dans des poubelles spécifiques, d’une contenance de 240 litres, que les Brainois pourront utiliser en scannant un badge qui actionnera l’ouverture du tiroir.

La commune compte profiter de l’installation de ces bacs destinés à récolter les déchets organiques pour réaménager les espaces pour bulles à verre, qui ne sont pas toujours très accueillants et sont parfois propices aux dépôts clandestins.

"L’objectif en Brabant wallon, où la moyenne de déchets récoltés dans les sacs blancs est d’environ 150 kg par an, est d’arriver à collecter 30 kg de déchets organiques, explique l’échevin de la propreté, Henri Detandt. Mais dans certaines communes qui pratiquent la collecte de porte en porte dans des sacs pour l’organique, le succès n’est pas au rendez-vous. On arrive trois kilos, parfois moins… Ce qui veut dire que le camion de collecte roule pratiquement à vide. Cela coûte très cher, et c’est écologiquement non justifié. Nous allons donc tenter autre chose…"

Ramener le coût de collecte des déchets organiques à un euro par an et par habitant

Pour l’échevin, si la population joue le jeu, les points d’apports volontaires offriront beaucoup d’avantages. Ainsi, il ne faudra pas stocker chez soi et attendre plusieurs jours pour jeter des déchets odorants: les bacs seront disponibles 24 h sur 24, 7 jours sur sept.

Et pour la collecte, un petit camion pourra faire le tour des sites lorsque les poubelles de 240 litres seront remplies, afin de ramener ces déchets organiques au dépôt communal de Lillois. Où lorsqu’il y aura une quantité suffisante pour remplir un gros camion, le tout pourra être acheminé à l’endroit que désignera inBW.

L’investissement devrait tourner autour de 200 000 euros, à amortir en plusieurs années. L’espoir est de pouvoir ramener le coût de collecte des déchets organiques, en vitesse de croisière, à un euro par an et par habitant.