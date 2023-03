Braine-l’Alleud: le carnaval revient samedi au centre-ville

Pas très "carnaval", les Brainois ? L’Association des commerçants fait en tout cas le pari de faire revenir les confettis, les chars et les oranges au centre-ville, ce samedi 18 mars de 14h à 17 h.

"J’ai contacté les écoles, mais je n’ai pas reçu de réponse, indique Laurent Lonay, qui porte à bout de bras l’organisation. De toute façon, on va commencer petit, pour être sûr de garder le contrôle et voir si ça marche. On verra: il y a dix ans qu’il n’y a plus eu de carnaval dans le centre de Braine-l’Alleud…"

Ce ne sera donc pas Rio-sur-Hain, samedi à partir de 14h dans les rues Léon Jourez et du Môle, avant que le cortège se dirige vers la Grand-Place pour un rondeau. Mais l’organisateur annonce une "surprise exotique" pour emmener la cavalcade où on devrait voir quatre chars, réalisés par des groupes brainois et des environs.

Et pour rappeler des souvenirs aux anciens, les gilles du cru, les Infatigables, vont reprendre du service après plusieurs années d’interruption de leurs activités. Ils seront tout de même une bonne trentaine samedi, plus des paysannes et évidemment leurs musiciens. En fin de cortège, il pleuvra donc des oranges sur le parcours où les organisateurs espèrent un maximum de monde.

"La volonté, c’est de faire venir le plus de personnes possible dans le centre-ville, pour découvrir tous les commerces qui y sont installés, précise Laurent Lonay. Depuis le Covid, les commerçants vivent crise sur crise… Si les gens passent devant les vitrines à l’occasion de ce retour du carnaval, on peut espérer qu’ils reviendront par la suite. Les enseignes du centre sont malheureusement peu connues. Moi-même, en distribuant les affiches pour annoncer l’événement et passant de magasin en magasin pour expliquer ce qui allait se passer, j’ai été surpris par le nombre et la diversité des commerces."