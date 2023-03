Journée de lutte contre l'obésité: le Chirec se mobilise à Braine-l'Alleud

Ce lundi 6 mars est décrétée la Journée mondiale de lutte contre l’obésité. À cette occasion, trois sites du groupe hospitalier Chirec, dont celui de Braine-l’Alleud (aux côtés de la clinique Sainte-Anne à Anderlecht et de l’hôpital Delta à Auderghem), proposeront des actions d’information et de sensibilisation pour les patients et le grand public.