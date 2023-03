Braine-l’Alleud: une grande chasse aux œufs… sur inscriptions

En 2022, après plus de dix ans d’interruption, la Commune de Braine-l’Alleud avait renoué avec la tradition des grandes chasses aux œufs. Sur les pelouses surplombant le lac du Paradis, l’initiative avait connu un succès fou: plus de 1 000 enfants étaient au rendez-vous et avaient ramassé quelque 300 kg d’œufs en chocolat, entre les lapins géants et les animations proposées sur place.