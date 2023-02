Dispute de voisinage: "J’ai un milliard de remords"

L’incident a occupé l’audience correctionnelle de Nivelles le 18 janvier dernier. Il date du 29 juin 2022 et il se situe à Braine-l’Alleud. Il met en scène deux familles voisines qui semblent ne pas se porter dans leur cœur depuis des années. On se dispute de jour comme de nuit pour des sujets les plus variés, comme cette musique qui ravit l’une d’elles et empêche l’autre de trouver le sommeil.