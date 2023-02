Décès de Georgette Wautelet, une "grande dame", qui a passé sa vie à défendre les femmes

Son premier mandat fut celui de conseillère communale à Braine-l’Alleud, en 1970. Après deux mandatures dans l’opposition, elle devient échevine des Affaires sociales en 1982. Elle le restera pendant douze années.

En 1994, elle devient députée provinciale du Brabant wallon. On dit encore députée permanente. Elle est en charge de l’environnement, de l’économie et de l’égalité des chances.

Après douze années dans la majorité, les socialistes basculent dans l’opposition. Georgette Wautelet siège alors comme conseillère provinciale dans l’opposition, de 2006 à 2012.

Présidente de l’ONE et des Femmes prévoyantes socialistes

Georgette Wautelet a aussi été durant plusieurs années présidente de l’ONE du Brabant wallon et longtemps présidente des Femmes prévoyantes socialistes (FPS) du Brabant wallon.

"Papa a été bourgmestre PS de Piétrain et son frère bourgmestre PS d’Énines. Bien avant la fusion des communes donc. J’ai grandi au sein d’une famille baignée par les valeurs socialistes. Mon premier travail, c’était au secrétariat national des FPS. Il était dirigé par Irène Pétry. Très exigeante, c’est elle qui m’a appris à travailler avec ordre et méthode", expliquait Georgette Wautelet à L’Avenir, en 2011.

Georgette Wautelet quittera Piétrain pour s’installer avec son mari, Léon Moreau, à Braine-l’Alleud. "Elle aimait dire qu’elle était passée de l’Est du Brabant wallon dont elle avait gardé son inimitable accent à l’Ouest du Brabant wallon, d’une des plus petites communes à la plus grande, se souvient le député André Flahaut . C’était en tout cas quelqu’un qui connaissait parfaitement la province."

"Ma timidité s’est affranchie lors de mon deuxième conseil communal"

Cinq ans après son arrivée à Braine-l’Alleud, ce sont les élections communales de 1970. "L’ancien bourgmestre PS de Braine-l’Alleud Georges Rousseau avait perdu sa majorité en 1964. Il m’a proposé de m’inscrire sur la liste. J’ai été élue grâce au soutien d’Elvire Devillers, alors présidente des FPS, qui a beaucoup parlé de moi autour d’elle. Je me suis retrouvée la plus jeune élue du conseil, sans beaucoup de connaissances sur la vie politique et maman de mon petit Pascal qui n’avait que cinq ans, racontait Georgette Wautelet, en 2011. On n’était que deux femmes. Ma timidité s’est affranchie lors de la deuxième séance, lorsque j’ai effectué ma première intervention. C’était sur l’accueil de l’enfance. À l’époque on ne parlait pas de ça."

"Georgette Wautelet était une femme de caractère qui mettait toute son énergie et tout son dynamisme au service de la défense des femmes, rappelle André Flahaut. Elle était précurseure en la matière. Elle était aussi une battante d’avant-garde quand il s’agissait de défendre les politiques de la petite enfance. Elle est toujours restée fidèle à ses engagements profonds. C’était d’ailleurs quelqu’un pour qui le respect de la parole donnée était sacré."

"Une femme de conviction"

Le bourgmestre de Braine-l’Alleud, Vincent Scourneau, a lui aussi rendu hommage à l’ancienne échevine: "Je garde le souvenir d’une femme de conviction, attachante et engagée pour notre commune".

Ancien échevin, Olivier Parvais a fait de même: "Georgette Wautelet était une grande dame de la politique brainoise tout d’abord et du Brabant wallon ensuite. Militante socialiste, défenderesse des droits des femmes, initiatrice d’une multitude de projets sociaux dont les crèches de Braine l’Alleud, Femme prévoyante socialiste engagée, Georgette a marqué le paysage politique de son engagement sans failles pour davantage d’égalités sociales."