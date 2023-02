Braine-l’Alleud : Animal Search gratuit pour les Brainois

Il y a environ un an, lors du conseil communal de février 2022, le conseiller Écolo Benjamin Vokar avait interpellé le collège à propos des animaux errants dans l’espace public et la recherche d’animaux perdus par leur propriétaire. On voit en effet très régulièrement passer sur les pages des réseaux sociaux prisées par les Brainois des avis postés par des personnes qui cherchent leur chien, ou par des habitants qui ont vu un animal passer dans la rue sans le moindre maître à l’horizon. Mais ces avis sont parfois très imprécis, ou encore relayés alors que le chien a déjà été retrouvé.