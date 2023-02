Des jeunes, les enjeux climatiques, un podcast: le projet de Mouvement d'Actions à Travers-Monde, ASBL de Braine-l'Alleud

Son projet vise la création de podcasts liés aux questions climatiques par des jeunes adultes issus des AMO, des maisons de jeunes ou encore des hautes écoles.

"Nous sommes une ASBL de solidarité internationale soutenant des initiatives locales de développement durable en Amérique latine. En parallèle, nous menons des animations de sensibilisation sur les questions climatiques et écologiques, notamment pour des jeunes", explique Frédou Braun, chargée de volontariat et d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire au sein de l’ASBL.

"Les jeunes sont friands de podcasts"

C’est pourquoi Mouvement d’Actions à Travers-Monde a décidé de répondre à l’appel à projets de la Fondation Roi Baudouin. "L’idée d’un podcast a émergé car les jeunes sont friands de ce type de média et on s’est dit qu’ils aimeraient en réaliser. Non seulement, ils seront sensibilisés aux enjeux climatiques et à la justice climatique mais ils apprendront aussi à monter un podcast de A à Z qui sensibilisera le grand public à ces enjeux."

L’ASBL prévoit d’organiser des rencontres entre des jeunes qui ne se connaissent pas forcément pour susciter le débat autour des enjeux environnementaux. Ensuite, ils iront vers des experts pouvant donner des clés de lecture et de compréhension sur les questions que ces jeunes se posent. Le tout, servira à réaliser les podcasts.

"On veut coconstruire les projets avec eux, qu’ils prennent en main le podcast, même si on sait que ce ne seront pas forcément les mêmes jeunes qui seront présents tout au long du projet. Ce sera aussi l’occasion pour nous de leur parler de notre lutte pour les droits des peuples indigènes d’Amazonie. Dans un monde globalisé, leurs droits nous concernent aussi. On évoquera aussi la problématique des multinationales et de la surconsommation. Le projet devrait se lancer au printemps."

À travers l’appel à projet "Tous chauds pour le climat !", la Fondation Roi Baudouin soutient 22 projets en faveur du climat en Belgique. Chaque association retenue recevra entre 15 000 et 30 000 € pour mener à bien le leur, pour un montant total de 600 000 €.

La fondation leur offre par ailleurs un accompagnement afin de les aider à accroître leur impact, ensemble et en collaboration avec des experts et des coachs, explique la fondation dans son communiqué.

"Contribuer efficacement à un avenir plus respectueux du climat"

"Pour que les actions aient réellement un impact, tout le monde doit être impliqué dans la question climatique. Les initiatives soutenues par la Fondation Roi Baudouin visent à atteindre des adultes qui, pour l’une ou l’autre raison, se sentent aujourd’hui peu concernés par les actions existantes en faveur du climat. (...) Elles vont au-delà de la simple sensibilisation et cherchent à accroître la capacité d’action de leurs publics afin qu’ils puissent contribuer efficacement à un avenir plus respectueux du climat", détaille la fondation.