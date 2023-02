Vol à Braine-l’Alleud : des diamants et des cheveux de Napoléon

Sa famille habite sur le champ de bataille depuis l’édification de la butte du Lion, et a largement contribué à l’essor touristique du site. Notamment en constituant un petit musée qui, dans le passé, était une attraction importante pour les visiteurs. Ce n’est plus d’actualité, maintenant que le Mémorial a été construit et est exploité de manière professionnelle par une société spécialisée. Certaines pièces du petit musée ont été conservées par la famille de l’échevine et ce week-end, un cambriolage commis dans une habitation familiale située à proximité immédiate du champ de bataille a permis à des voleurs de faire main basse sur un bijou historique et unique.

Appel aux collectionneurs et aux bijoutiers

Peut-être sans qu’ils se soient rendu compte de ce qu’ils volaient, d’ailleurs, puisque les intrus ont également emporté des choses sans trop de valeur, ainsi que pas mal de bouteilles de vin. Mais ils ont forcé un vieux coffre-fort qui se trouvait dans la cave de la maison et y ont trouvé un médaillon ancien.

Que Véronique Denis-Simon tente aujourd’hui de retrouver en lançant un appel aux collectionneurs et aux bijoutiers à qui ce médaillon ou des parties de celui-ci pourraient être soumis.

Il est en effet cerclé d’une série de diamants taillés à l’ancienne et contient une mèche de cheveux de Napoléon. "Il est accompagné d’une lettre de Marchand, son valet, qui a offert le bijou en 1852 à la fille de Caroline, la sœur de Napoléon", précise l’échevine.

La lettre en question a également été emportée, tout comme l’écrin du bijou, dont l’intérieur mentionne la provenance. "Le Roy & Fils, horlogers de la Marine, galerie Montpensier 13 & 15, Palais-Royal, Paris", indique l’inscription dans le couvercle.

"Bien entendu, on tient énormément à cette pièce, qui est aussi un souvenir de famille, se désespère l’échevine. Je me demande comment on peut écouler cela… À moins de démonter le bijou, ce qui nous fait peur aussi: que les voleurs mettent les cheveux et la lettre à la poubelle, et tentent de vendre les diamants à part. Alors que c’était une des plus belles pièces du petit musée… Je lance une bouteille à la mer, on ne sait jamais, si des collectionneurs sont sollicités. Une récompense sera donnée si on parvient à retrouver ce médaillon."