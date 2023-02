À peine arrivé en Belgique, il lance sa petite affaire de transport: EuroTaxis. Durant les vingt dernières années, les affaires vont bon train mais Santos veut autre chose: "J’adore le challenge et je voulais me lancer dans un bar à tapas."

Finalement, ce ne sera pas un bar à tapas mais presque… Il découvre un café à retaper. Ni une ni deux, il le reprend. Il a l’esprit commercial, comme il le dit, et sent bien cette nouvelle affaire dans laquelle il investit tout de sa propre poche. Il tient là un moyen de s’approcher de son rêve. Première chose à faire, trouver un nom au futur commerce: "Le café de la Poste était un ancien café de Braine-l’Alleud, je n’ai fait que reprendre le nom." Il faut dire que Santos a bien choisi… le café est situé juste en face de l’actuelle poste, place du Môle.

Pour les familles aussi

L’esprit poste, Santos l’a perçu. Le côté loterie aussi. En grand fan de jeu de hasard, il a donc fusionné les deux: "Il y a une boîte aux lettres, près du bar. Quand vous consommez, vous mettez une lettre avec votre nom et votre numéro de téléphone, et on y inscrit le montant. Les jeudis, je pioche une lettre au hasard, et vous regagnez le montant de votre note." Et ce n’est pas le seul concept trouvé par Santos, l’objectif est de se démarquer de la concurrence.

Santos est un amoureux du sport et du foot. C’est aussi un ancien joueur chez les Juniors Portugais, et un champion de pétanque. Ainsi, impossible pour le café de la Poste de ne pas proposer du sport. On le regarde, ou on le pratique comme avec les fléchettes, à l’étage.

Santos veut aussi ramener un peu de ses origines: la salle arrière est peinte en orange et jaune afin de rappeler la chaleur de la péninsule ibérique. Certaines décorations viennent du Portugal ou y font référence et Santos n’a pas oublié de proposer quelques spécialités typiques tels le fromage ou le chorizo. "J’ai aussi mis des accoudoirs. En Belgique, on aime bien rester assis, au Portugal, on se met debout et on s’accoude là où on peut."

De près ou de loin, le café de la Poste évoque les différentes influences de la vie de Santos tout comme son ouverture sur le monde, et le plaisir de la rencontre. Tous ces éléments se retrouvent, ici et là. Santos ne veut pas oublier une dernière chose: la famille. "Ce n’est pas un endroit pour se saouler, je veux que les familles viennent, même les enfants. J’ai prévu des chaises pour eux."