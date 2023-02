Braine-l’Alleud: un abri antiatomique plein d’œuvres d’art et de champignons toxiques

Construit dans les années 50, en pleine guerre froide, le "bunker" perdu le long du chemin 23 à Braine-l’Alleud protège désormais des œuvres d’art. Une protection qui n’est plus optimale depuis qu’un champignon toxique s’est installé dans l’abri antiatomique.

La fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), qui gère le site et le stockage d’œuvres d’art sur place depuis 1971, a décidé de déménager ses trésors culturels.

Une décision qui ne date pas d’hier et qui tarde à être concrétisée, fait remarquer le député Nicolas Janssens (MR): "Depuis quelques années déjà, un champignon toxique menace la conservation et le bon entretien de ce patrimoine culturel. En 2017, déjà, la Fédération Wallonie-Bruxelles avait comme objectif d’évacuer toutes ces œuvres inaliénables dans d’autres entrepôts, notamment à Mons. Pour ce faire, chaque pièce devait faire l’objet d’une décontamination. Le ministre Daerden déclarait, en 2021, qu’une grande partie des 3 000 œuvres avait été décontaminée et déplacée à Mons, mais que les autres devaient encore être traitées. Un travail de recensement et d’inventaire avait alors démarré. Ce dossier semble aujourd’hui être en suspens."

1700 œuvres d’art toujours stockées dans le bunker brainois

Cela fait, en effet, une vingtaine d’années que qu’il est prévu de vider le bunker brainois, confirme la ministre de la Culture de la FWB, Bénédicte Linard: "Le problème de la contamination du bunker de Braine a été identifié dès le début des années 2000. Le bunker a été partiellement vidé entre 2000 et 2008, et un transfert a été effectué vers un entrepôt appartenant à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à Etterbeek. 5 937 œuvres ont été transférées, et elles ont fait l’objet d’un traitement pour leur stabilisation et leur reconditionnement entre 2000 et 2014. Le transfert des œuvres vers la réserve de décontamination a dû être stoppé en 2008, en raison du manque de place à Etterbeek. En 2014, l’entrepôt a dû être vidé. Les œuvres ont été alors transférées vers la réserve de Mons. Aucun constat d’œuvres sinistrées n’a été fait. Toutes ces œuvres sont désormais inscrites à l’inventaire. Il reste environ 1 700 œuvres stockées à Braine-l’Alleud, dont 1 050 sont inscrites à l’inventaire. La provenance et la propriété du reste des œuvres sont inconnues".

Si ces 1700 œuvres d’art toujours stockées à Braine-l’Alleud n’ont pas vocation à y rester, la ministre ignore quand l’abri antiatomique sera vidé: "En 2022, un entrepôt a été loué à Gosselies. Une partie de cet entrepôt doit être transformée en zone de décontamination. Un marché a été lancé en 2022 par la Direction générale des infrastructures (DGI) pour l’installation de cette salle de décontamination et de quarantaine à l’intérieur de l’entrepôt. Ce marché n’a toutefois pas pu être attribué, manifestement pour cause d’irrecevabilité liée au montant total des travaux. Ce marché a été estimé à environ 40 000 euros par l’administration, mais celle-ci n’a reçu qu’une seule offre à 100 000 euros."

« Il ne reste plus qu’à les emballer mais… »

Un nouveau marché devrait être relancé pour pouvoir disposer de cette zone encore cette année. "Les œuvres encore stockées à Braine-l’Alleud sont déjà conditionnées en lots. Il ne reste plus qu’à les emballer. À cause des champignons présents dans le bunker, il n’est pas envisageable de faire cette opération à l’avance, avant de les transporter. À ce stade, il n’est pas possible d’estimer le temps que va prendre cette décontamination, il faudra évaluer l’état de chaque œuvre une par une, et agir ensuite en conséquence."

L’état des œuvres, c’est précisément ce qui inquiète le député Janssen: "D’après les informations que j’ai obtenues, quelques centaines d’œuvres d’art ont été endommagées".