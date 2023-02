La première est celle d’Aurélie Maréchal, qui figurait à la 2e place sur la liste Écolo lors des élections d’octobre 2018 et en avait réalisé le meilleur score (885 voix). La conseillère s’apprête à déménager et comme le veut la loi, elle ne pourra plus siéger au conseil lorsqu’elle aura quitté la commune. Elle annonce qu’elle continuera néanmoins à s’investir chez Écolo, convaincue que l’écologie politique est une réponse face à l’urgence climatique et sociale. "Je suis fière que depuis quatre ans, les écologistes se soient distingués par une capacité à être une force de proposition, par la complémentarité de nos profils et par le sérieux du travail effectué, commente-t-elle à propos de son engagement politique à Braine-l’Alleud. Je n’ai aucun doute que cela continuera après mon déménagement."

Aurélie Maréchal a été remplacée avant d’entamer l’ordre du jour du conseil communal. C’est la 10e suppléante sur la liste Écolo, Isabelle Gettemans (215 voix), qui a prêté serment. Enseignante connaissant bien la commune où elle habite depuis toujours, la nouvelle conseillère dit avoir à cœur de défendre "une autre politique" en matière de démocratie locale, de culture, de jeunesse, de sport ou encore de transition écologique.

L’autre démission actée lundi concerne le groupe PluS. C’est Manon Bourgeois (336 voix en 2018) qui a décidé de quitter le conseil communal. L’élue socialiste siégeait déjà sous la précédente législature mais n’avait pas été réélue directement après les dernières élections. Elle était cependant revenue à l’automne 2019 en remplacement de la tête de liste, Sophie Marcoux, qui avait décidé de lever le pied après 25 ans de vie politique.

Manon Bourgeois cède aujourd’hui son siège à Catherine Stalas, elle aussi engagée de longue date au sein du PS brainois et qui poussait la liste Plus en 2018. Catherine Stalas avait obtenu 210 voix en 2018 et siégera désormais au conseil aux côtés de Gloria Sotton. Cette dernière a succédé, au sein du groupe Plus en octobre 2021, à Domenico Monachino.