Braine-l’Alleud : Thomas Delhauteur (Maison Marit) vise le titre de meilleur sommelier national

Ce lundi, il sait que la tâche sera plus ardue car la suite du concours est plus théorique et plus pratique. Formé au Coovi, le pendant néerlandophone du Ceria, à Anderlecht, Thomas a fait ses premières armes à l’occasion d’un stage à Maison Marit. Il avait à peine 17 ans. Le stage a été tellement concluant qu’Emmanuelle Gaspard, cheffe de salle du restaurant brainois, a décidé d’engager Thomas, d’abord comme jobiste pour quelques extras, ensuite comme sommelier. Depuis, Thomas régale les clients de avec ses conseils sur les accords mets-vins. "Je travaille avec le chef, et Emmanuelle, ma responsable de salle, afin de proposer des vins en adéquation avec les plats qui sont à la carte. On réfléchit toujours ensemble aux meilleurs choix possibles", explique Thomas.

Avec cette participation à ce concours du sommelier de l’année, il concrétise un de ses projets: "Un de mes objectifs était de pouvoir faire des concours, et de représenter la maison où je travaille. Je suis donc doublement ravi d’être sélectionné pour celui-ci, se félicite Thomas Delhauteur. C’est un premier pas car j’aimerais plus tard tenter ma chance au Concours du meilleur sommelier de Belgique." En attendant d’être paré pour ce concours très relevé et sans doute encore plus prestigieux, Thomas approfondit le métier. Il sait que lundi, c’est sur cet aspect qu’il sera jugé. L’élection du sommelier de l’année repose sur plusieurs phases. Les nominés doivent obligatoirement travailler dans un restaurant belge et y être chargés des vins. Ensuite, c’est d’abord au public, donc les clients des restaurants, de jouer et d’élire selon une liste de critères leur candidat favori. Le meilleur sommelier de chaque province, in fine celui qui a reçu le plus de votes, participe à la grande finale. Lundi, on saura si Thomas Delhauteur sera consacré. On croise les doigts pour lui car il le mérite.