Le Chirec Braine-l’Alleud s’agrandit: l’hôpital investit l’ancien bâtiment communal de la rue Cloquet

Le Chirec avait racheté cet immeuble dans le but de s’étendre et certains se souviendront peut-être y être passés au plus fort de l’épidémie de Covid, ces locaux séparés de l’hôpital étant alors utilisés pour le "pré-triage" des patients.

« Bâtiment F »

Depuis, de gros travaux ont été réalisés par le Chirec pour transformer les anciens bureaux de l’administration communale: la cité administrative est désormais devenue le "bâtiment F" de l’hôpital brainois.

La façade a été conservée puisqu’elle est assez typique mais à l’intérieur, l’immeuble a été désossé puis réaménagé afin de convenir à sa nouvelle affectation.

Le chantier touche à sa fin et à partir du 30 janvier déjà, les consultations de gynécologie/obstétrique seront transférées dans ce bâtiment.

"Les patientes pourront s’inscrire directement à l’accueil, situé au rez-de-chaussée, indiquent les responsables. Elles ne devront donc plus passer par l’accueil principal de l’hôpital avant de se rendre en consultation. Le numéro de téléphone pour les prises de rendez-vous reste identique."

Il s’agira en réalité d’une première phase proposant surtout des bureaux de consultation mais rapidement, dans le courant du mois de février, la kinésithérapie et de la revalidation en ambulatoire s’installeront sur l’autre moitié du plateau du premier étage.

Ces services étaient depuis plusieurs années hébergés dans des préfabriqués en contrebas de l’hôpital, et tant les conditions d’accueil pour les patients que l’environnement de travail pour le personnel seront donc considérablement améliorés avec ce transfert dans un bâtiment en dur.

Puis, c’est le Centre de procréation médicalement assistée (PMA) qui suivra, avec un laboratoire qui devrait être agréé au mois d’avril si le planning est respecté.

Tous les services accessibles depuis la rue Cloquet

Enfin, la dernière étape consistera à aménager, au deuxième étage, des salles de réunion modernes qui font actuellement cruellement défaut dans les bâtiments actuels de l’hôpital.

Pour les patients, tous les services installés sur place seront accessibles depuis la rue Cloquet. Avantage pour ceux qui se rendront en consultation dans le bâtiment F: le grand parking communal, qui est situé juste de l’autre côté de la rue, est gratuit durant trois heures à condition de ne pas oublier d’apposer son disque derrière le pare-brise.