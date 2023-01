Eh oui, la mer commence à Braine-l’Alleud !

Il s’agit des jeunes intégrés dans le programme Solidarcité organisé à l’AMO. Ceux-ci prennent part, de novembre à juin, quatre jours par semaine, à diverses activités leur permettant de se relancer en fin de parcours scolaire ou suite à un décrochage.

Le Contrat de rivière Senne est un partenaire de l’AMO depuis plus de dix ans et mardi, c’est dans le cadre de la campagne de sensibilisation régionale "Ici commence la mer" qu’ils ont mené cette action de nettoyage.

"Le message, c’est que lorsqu’on laisse des déchets au sol, il y a des fortes probabilités pour qu’ils se retrouvent finalement dans les rivières puis dans les mers, alimentant les fameux “continents de plastique”, expliquait sur place Simon Aucremanne, animateur au Contrat de rivière. On estime d’ailleurs que 80% des déchets qui sont dans l’océan viennent en réalité de l’intérieur des terres."

Parce que tout n’arrive pas dans les stations d’épuration: même là où celles-ci fonctionnent, en cas de fortes pluies, elles sont by-passées et les déchets sont emportés par les cours d’eau. Il n’y a pas non plus de collecteurs partout…

L’idée était donc, mardi, de sensibiliser les membres du groupe, qui participeront aussi prochainement à une action de nettoyage du Hain, toujours encadrés par le Contrat de rivière Senne. Celui-ci mène également ce type d’animation – avec des explications adaptées – avec les élèves des écoles primaires, histoire de faire de l’éducation le plus en amont possible.

« Ici commence la mer, ne jetez rien »

En plus du nettoyage des espaces publics, les participants à l’action de mardi ont également utilisé des pochoirs pour faire passer le message à toute la population: devant plusieurs avaloirs, ils ont "tagué" le message "Ici commence la mer, ne jetez rien", avec de la couleur à base de craie.

"Le respect de la nature, la lutte contre la pollution, c’est quelque chose qui nous parle, souriaient Davyna et Angelina, deux participantes. Et ramasser les déchets, c’est pas un problème: c’est utile, et on le fait avec les copains !"