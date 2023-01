Véronique Denis à la tête de l’Intercommunale Waterloo 1815

Concrètement, au quotidien, elle collabore avec la société Kleber-Rossillon à qui a été concédée l’exploitation touristique du site après le bicentenaire. C’est l’intercommunale qui est compétente pour les travaux d’entretien, les réparations d’infrastructures, les appels d’offres…

La présidence de l’intercommunale était auparavant exercée par l’échevine de la Culture et de l’Enseignement de Braine-l’Alleud, Chantal Versmissen-Solie. Mais on sait que celle-ci, depuis quelques semaines, a décidé de consacrer davantage de temps à son échevinat de la culture, dans le contexte de la relance du Centre culturel. Elle a cédé certaines compétences au sein du collège, et avait annoncé qu’elle renoncerait sans doute à d’autres mandats, extracommunaux.

« J’ai passé toute ma jeunesse chez mes grands-parents qui habitaient là… »

C’est le cas de la présidence de l’Intercommunale Bataille de Waterloo 1815: lors d’une réunion la semaine dernière, le nom de celle qui lui succède dans cette fonction a été entériné. Il s’agit de sa collègue Véronique Denis-Simon, l’échevine brainoise du tourisme. Et celle-ci a commencé en force dans ce mandat exercé à titre gratuit puisque le lendemain, elle a participé à une réunion de trois heures consacrée au projet de rénovation du Panorama.

Pas de quoi décourager Véronique Denis-Simon, au contraire. "Pour moi, c’est vraiment un honneur de présider cette intercommunale, confirme-t-elle. Le champ de bataille est un site que je porte dans mon cœur, ma famille vivait sur place, j’ai passé toute ma jeunesse chez mes grands-parents qui habitaient là… Et je suis très fière aujourd’hui de ce qu’est devenu le Mémorial. On sent que le concessionnaire, la société française Kleber Rossillon, veut développer le site: il faut entretenir une belle entente avec eux pour les aider à le faire."

Il y a quelques années, Véronique Denis-Simon, qui collectionne notamment les anciennes photos du champ de bataille, avait publié un livre intitulé 1815-2015, 200 ans d’histoires autour de la Butte du Lion, évoquant notamment le développement touristique auquel ses ancêtres ont pris une part active. L’ouvrage est aujourd’hui épuisé.