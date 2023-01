Stéphane Vanhandenhoven de l’émission « affaire conclue » se penche sur la bataille de Waterloo

À la fin de la saison dernière, les responsables du Mémorial 1815 avaient tiré certains enseignements des différentes activités organisées au pied de la Butte du Lion, et annoncé une diversification des animations proposées aux visiteurs. Pas question de trahir la dimension historique et patrimoniale du site du champ de bataille, mais l’idée était d’attirer un public de plus en plus diversifié, notamment les familles, en sortant régulièrement du champ des animations purement historiques pour étonner et apporter de l’inédit.