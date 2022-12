Braine-l’Alleud : des investissements pour 8 millions d’euros

"Mais on garde nos ambitions, malgré les crises qui se succèdent et les incertitudes pour l’avenir, indique le bourgmestre, Vincent Scourneau. Nous voulons continuer à rénover les quartiers, à investir dans les infrastructures sportives, à améliorer encore la sécurité en étendant le cadre de la police. Nous avons aussi des ambitions en termes de fonctionnement. On va, par exemple, recruter des juristes. Et étoffer le service communication."

Inévitablement, le budget 2023 est marqué par l’augmentation des dépenses en matière de personnel suite aux indexations de 2022 et celles encore à venir, et à l’explosion des coûts en matière d’énergie. Alors qu’en 2022, les dépenses dans le volet ordinaire du budget étaient de 49,3 millions d’euros, elles sont estimées pour 2023 à plus de 56,1 millions d’euros.

Ainsi, la masse salariale croît de 18,8% et les dépenses de fonctionnement de 21,9%. Dans ces dernières, le coût des énergies passe d’1 à 2,5 millions. La dotation à la zone de police augmente de 10 %, tout comme celle réservée au CPAS.

Les recettes en hausse

Heureusement, les recettes sont également à la hausse: les effets du Covid s’estompent, le précompte immobilier rapportera 720 000 € de plus, et l’IPP va générer environ 16 millions d’euros, soit 3 millions en plus par rapport à 2022 mais c’est en partie dû à un rattrapage comptable apportant deux mois de recettes en plus à toutes les Communes.

Côté investissements sportifs, la commune veut, via la Régie communale autonome, aménager un terrain de foot synthétique à Ophain (un million d’euros), construire un terrain de padel et rénover la salle de squash.

Au total, 8 millions d’euros d’investissements sont prévus au volet extraordinaire de ce budget 2023. Le principe désormais appliqué par le collège est de ne plus inscrire des montants sans être certain du financement, notamment via des promesses de subsides.

Achever la liaison cyclable entre Ophain et Lillois

Un peu plus de 4,2 millions concernent les espaces publics. On parle notamment de la fin de la rénovation du quartier dit des Oiseaux, et de la réalisation de la liaison cyclable entre Ophain et Lillois qui n’a pas pu être adjugée cette année.

"L’idée n’est pas de seulement réaliser une piste cyclable, précise Henri Detandt, l’échevin des Travaux. C’est une véritable réhabilitation: on refait aussi les trottoirs, les places de parking, l’éclairage public… Et on replante aussi des arbres. En parlant de cheminement cyclable, nous allons aussi nous attaquer au dernier tronçon de la chaussée de Mont-Saint-Jean qui n’était pas sécurisé, entre la rue de la Semaillère et la route du Lion. C’est le maillon encore manquant de notre réseau."

Un montant d’un peu plus de 300 000 € est aussi prévu pour aménager un rond-point au carrefour des avenues Allard et Albert Ier, à présent que le chancre qu’était devenue l’ancienne École des Arts a été rasé par son propriétaire.

En ce qui concerne les bâtiments, 420 000 € sont réservés pour les toitures à la bibliothèque, à l’école de Lillois et à la maison des associations. La rénovation des menuiseries de l’école de Lillois est aussi prévue. Et le rez-de-chaussée de la cure d’Ophain, comme annoncé, sera aménagé pour accueillir trois cabinets médicaux. À part le chauffage, tous les travaux y seront réalisés par les services communaux.