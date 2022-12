Des féeries tout ce week-end dans le centre de Braine-l’Alleud

De quoi heurter certaines sensibilités ? Le collège précise que toutes ces illuminations sont dotées d’ampoules LED et comme elles sont branchées à l’éclairage public, elles s’éteignent en même temps que celui-ci, à partir de minuit. La consommation est donc faible. Cela va coûter, pour l’ensemble de la période de Noël, 0,04 € par Brainois. Pas de quoi, pour la majorité, se priver de cette magie qui réchauffe les cœurs…

Les féeries, c’est notamment un marché de Noël sur la place du Môle, dans la rue du même nom ainsi que sur la Grand-Place Baudouin Ier. Environ 75 exposants y participeront ce week-end, dont une partie installés dans 33 chalets de bois. Deux grands chapiteaux, non chauffés pour des raisons d’économie d’énergie, ont également été montés.

On se souviendra que depuis deux ans, faute d’un " vrai " marché de Noël en ville, la Commune proposait une plateforme internet pour permettre aux artisans locaux d’exposer et de vendre leur production en ligne. Vu le succès rencontré, cette plateforme reste disponible à partir du site internet communal ( www.braine-lalleud.be), pour ceux qui n’ont pas l’occasion de se déplacer ou voudraient faire du lèche-vitrines virtuel avant de se rendre dans le centre.

Pas de féeries de Noël sans concerts: samedi et dimanche, les chorales locales, les classes de l’académie et l’Harmonie royale de Mont-Saint-Pont rempliront l’église Saint-Étienne de bonnes notes. Les dessins des élèves de l’École des Arts, de l’Esperluette et de l’accueil extrascolaire seront aussi exposés dans l’église.

Côté animations, des fanfares animeront les rues de vendredi soir à dimanche à 18 h, le père Noël sera bien entendu de la partie et on pourra aussi se faire grimer, ou apprécier la dextérité d’un sculpteur de ballons. Dimanche, de 15h à 16 h, des démonstrations de sculpture sur glace sont également prévues au croisement de la place du Môle et de la rue du Môle.

Durant tout le week-end, les parkings de la gare seront gratuits, comme le parking en voirie dont les contrôles seront suspendus.