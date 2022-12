Braine-l’Alleud : « Je crois que j’ai toujours dessiné » nous confie Jérémie Machielsen

"Je crois que je dessine depuis toujours. En tout cas du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours eu un crayon ou un bic en main, sourit le Brainois qui vient de fêter ses 21 ans. Et très tôt, je me suis inspiré des personnages de manga et de jeux vidéo."

Pour cultiver ce don, il a fréquenté trois ans l’École des Arts, découvrant certaines techniques comme le pastel ou la peinture. Et malgré les contraintes inhérentes à ce type de cours, Jérémie s’arrangeait toujours pour retourner à ses thèmes de prédilection. Après quatre années secondaires en option scientifique, il s’est orienté vers les Arts plastiques à Saint-Luc.

"L’atmosphère me convenait bien et j’ai beaucoup appris, notamment avec le dessin d’observation, raconte-t-il. L’apprentissage anatomique, le travail pour restituer les positions, cela m’a apporté beaucoup pour la précision dans le dessin des personnages."

Alors qu’il se cherchait un peu pour la suite est arrivé le confinement. Une tuile pour certains, un moment déterminant pour lui. Il s’est dit que c’était l’occasion de vraiment se lancer, a commencé des story-boards et des crayonnés, allant vers de plus en plus de détails pour obtenir un travail le plus abouti possible.

Lors du parcours d’artistes brainois, il présentait un tome "prototype" d’une saga qui pourrait en comporter plus d’une vingtaine. Le tout se passe dans un futur assez proche: un personnage se réveille après un long combat, et en lui une haine qu’il devra apprendre à gérer…

Les visiteurs ont en tout cas été impressionnés par la maîtrise dont fait déjà preuve le jeune dessinateur, alors qu’il continue à expérimenter des techniques. On peut aussi découvrir ses créations sur son compte Instagram "Makirusen", ainsi que sur la plateforme MangaDraft.

Certaines planches ont également été présentées à des éditeurs. "Les retours sont plutôt positifs pour les dessins et on me dit que l’émotion est bien rendue, même si j’ai évidemment encore des choses à apprendre, indique Jérémie. Le petit bémol, c’est que parfois, ça ne fait pas assez manga. Mais ça m’arrange: le but est d’être plus large."

Aujourd’hui, le dessin occupe à temps plein ce passionné qui, pour la saga qu’il a en tête, avance à son rythme mais de manière résolue: "J’ai les éléments clés et la psychologie des personnages. Ça évolue comme je dessine: j’ai le squelette, la silhouette reste un peu floue pour me laisser une liberté, et tout se précise au fil du travail. En même temps, je bosse aussi sur un western, plus court. Je suis sur le story-board, après beaucoup de recherches historiques pour faire ça sérieusement".