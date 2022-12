Jeudi, sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, Ayoub K. ne semblait pas fort intimidé en répondant aux questions du président. Les faits qui lui sont reprochés sont pourtant d’une extrême gravité. "Abject, c’est le premier qualificatif qui me vient à l’esprit. Le seul terme poli, en tout cas", a laissé tomber l’avocat des parties civiles en début de plaidoirie.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 25 au 26 août dernier. Une dame de Braine-l’Alleud âgée de 86 ans, qui avait passé la soirée dans un café, rentrait alors chez elle. Lorsqu’elle est arrivée dans une ruelle sombre près de son domicile, un homme qui la suivait l’a agrippée et plaquée contre un mur. La maintenant d’un bras, il lui a retiré son pantalon et sa culotte de force, et l’a violée.

Les cris de la victime ont fini par alerter un riverain. Celui-ci est sorti pour voir ce qui se passait, et a vu l’agresseur qui prenait la fuite. Blessée, en pleurs, très fortement choquée, la victime a subi des examens qui ont permis d’objectiver les faits subis, et de prélever l’ADN de son violeur. D’après ses proches, elle a changé complètement suite à ce traumatisme. Vingt jours plus tard, on l’a retrouvée morte chez elle…

Les enquêteurs ont travaillé sur base des images de vidéosurveillance enregistrées par les caméras de la commune et de la SNCB. Ils ont vu que le suspect était arrivé par le train qui venait de Charleroi. Après avoir commis une tentative de vol sur une passagère qui n’a pas souhaité déposer plainte, l’homme a été expulsé du train par les agents de Securail.

Non sans mal: il les a injuriés, a protesté et lorsqu’il s’est retrouvé sur le quai, il a lancé des cailloux sur les agents qui venaient de l’expulser, en touchant un au bras alors qu’il se trouvait à proximité immédiate de la victime. Celle-ci a fait constater les lésions, et dit continuer à souffrir de séquelles psychologiques après cette scène violente.

Les images ont également servi de base à un avis de recherche lancé par la police, ce qui a permis d’identifier un suspect. Ayoub K, sans papiers qui se prétendait mineur d’âge et utilise divers alias, a confirmé aux enquêteurs que c’était bien lui qui s’en était pris à l’octogénaire brainoise le 26 août. Mais seulement pour lui voler son sac…

Jeudi sur le banc des prévenus, il disait ne plus se souvenir du viol. Celui-ci ne fait pourtant aucun doute, vu les traces ADN relevées sur la victime. "Chaque fois qu’on me parle de cette histoire, je deviens fou, je ne comprends pas", a précisé le prévenu, mettant son comportement sur le compte de la consommation de drogues dures et d’alcool.

Et les coups aux agents de Securail ? "C’est eux qui m’ont frappé", a-t-il soutenu devant le tribunal.

Le lien entre le décès de la victime et le viol subi ne peut pas être établi avec certitude. Mais vu la gravité des faits, dix ans de prison ferme ont été requis.

Le jugement sera rendu le 5 janvier.