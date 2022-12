Il viole la mère de sa compagne

Comme de coutume, il a beaucoup bu. Il a voulu avoir une relation sexuelle avec sa copine qui a refusé. Du coup, il s’est montré insistant auprès de sa mère qui l’a repoussé.

A 5 h 30, celle-ci s’éveille. "En catastrophe", dira-t-elle à la police. Dans son lit, Léon qui s’est livré à un viol digital. À l’audience correctionnelle du 9 novembre dernier, il dira ne plus s’en souvenir.

"C’est possible. Je n’ai que des flashs-backs de cette nuit. J’étais effectivement dans sa chambre. Elle pourrait avoir raison. J’avais beaucoup bu et je souffrais de crises d’angoisse." Son GSM et son compte Facebook furent passés au peigne fin. Ils révélèrent des conversations à connotation sexuelle.

La présidente du tribunal posa au prévenu la question suivante: "Pourquoi la victime aurait-elle pu faire une déclaration farfelue à la police ?" Pas de réponse de l’homme que la juge d’instruction laissa en liberté conditionnelle avec, comme condition essentielle, faire en sorte de lutter de manière drastique contre l’addiction à l’alcool.

"J’ai changé de psychiatre et je suis également suivi par mon médecin traitant." Son avocat n’avait à déposer qu’un seul résultat d’analyse et il n’était pas concluant. Le tribunal insista pour obtenir des analyses complémentaires qui furent déposées le 25 novembre. Le parquet lut les conclusions de l’expertise psychiatrique: "Immature et alcoolique". Il requit quinze mois de prison avec sursis et un suivi médical fondé sur les dispositions à prendre pour tenter de vaincre l’alcoolisme.

L’avocat du prévenu plaida une suspension probatoire. Son client est toujours en couple avec la jeune fille (sans habiter avec elle), mais il n’a plus le poindre contact avec la mère de celle-ci. Le tribunal a fait droit à cette demande. Suspension probatoire avec obligation d’entreprendre un suivi médicopsychologique fondé sur l’alcool.