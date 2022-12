Batopin améliorera le « point cash » de la gare de Braine-l’Alleud

Le souci, c’est que cet endroit est installé dans un local de la gare de Braine-l’Alleud. Et qu’en général, dans les grandes villes, les gares ne sont pas les endroits où les citoyens se sentent le plus en sécurité… Certains habitants confiaient d’ailleurs avoir été confrontés, sur place, à des personnes sans abri qui logeaient dans le local regroupant les distributeurs, ou encore à des pratiques de mendicité agressive.

Précisant que l’installation des guichets bancaires automatiques n’était en rien une compétence communale et qu’aucun incident majeur n’avait été enregistré depuis la relocalisation à la gare, le bourgmestre, Vincent Scourneau, disait avoir entendu les préoccupations des citoyens. Et il avait écrit à Batopin, l’organisme qui s’occupe de la nouvelle organisation du réseau de distributeurs de cash, pour proposer à Braine-l’Alleud des endroits tout aussi accessibles mais davantage sécurisés.

« Nous ne cherchons pas d’autres lieux »

La réponse vient de parvenir à la maison communale, et elle est négative. Batopin répond en substance que l’emplacement choisi est complémentaire aux distributeurs restant dans le centre de la commune, et qu’il est entièrement sécurisé. "Nous ne cherchons dès lors actuellement pas d’autres lieux dans la commune de Braine-l’Alleud", répondent les responsables.

Qui soulignent au passage que tout est mis en place pour que les utilisateurs puissent retirer ou déposer de l’argent en toute sérénité: des miroirs sont disposés au-dessus des distributeurs pour que les personnes puissent voir ce qui se passe derrière elles sans se retourner, et une surveillance du local par des caméras est assurée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Quelques améliorations tout de même

En cas d’événement suspect, une alarme avec sirène se déclenche, et les utilisateurs disposent en plus d’un numéro 0800 pour signaler des situations particulières. Petite consolation, si la nouvelle installation n’est pas remise en cause, quelques améliorations seront tout de même apportées.

"Nous allons prochainement installer des panneaux entre les points cash afin d’empêcher la vision latérale et assurer ainsi une meilleure discrétion pendant les transactions, indiquent encore les responsables dans le courrier adressé à la Commune. Nous allons aussi renforcer notre communication sur la sécurité au sein du lieu. Nous contrôlons ces points cash en permanence et nous y constatons un trafic régulier, et de nombreuses transactions."