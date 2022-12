Centre culturel: « Un manager de crise serait utile »

Il ne se passe plus quinze jours sans que la ministre ne doive répondre à une question sur le sujet, au parlement. Elle répondait cette fois à une question du député Dimitri Legasse (PS), dépité de constater que "le climat de confiance qu’on appelait tous de nos vœux n’aura pas duré longtemps. Il est déjà rompu". En effet, l’apaisement aura été de courte durée après l’adoption de nouveaux statuts pour le Centre culturel brainois.

Les membres de la chambre privée de l’ASBL, c’est-à-dire celle où siègent les associations, ont déposé plainte à la police de Waterloo contre l’échevine de la Culture, Chantal Versmissen, lui reprochant d’avoir emporté certaines pièces pour les examiner à domicile. Corentin Roulin (Écolo), administrateur de l’ASBL, avait dénoncé cette façon d’agir qui est, selon lui, illégale, lors d’un conseil communal. Les avis divergent selon l’endroit où l’on siège au conseil communal brainois.

« La Commune n’a pas donné suite à mes propositions de faire appel à un médiateur »

Bref, en effet, on ne peut plus parler de climat de confiance. La ministre le regrette et estime donc qu’un manager de crise serait utile: "Mais cette piste semble malheureusement tarder à se concrétiser. La Commune n’a pas donné suite mes propositions de faire appel à un médiateur". Dimitri Legasse n’avait dès lors pas grand-chose à ajouter: "Il m’est difficile d’évoquer un manager de crise, ou une médiation qui n’a pas lieu et dont la ministre n’a pas connaissance du début d’une initiative quelconque. C’est vraiment regrettable."