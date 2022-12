Braine-l’Alleud baisse un impôt : l’IPP passera de 5,9 à 5,7% en 2023

Dans ces conditions, la Commune pourra-t-elle maintenir son statut autoproclamé de "paradis fiscal wallon" à l’heure où les contribuables affrontent eux aussi des heures difficiles ? La réponse est plus qu’affirmative: le budget communal que présentera la majorité au conseil de lundi prévoit en réalité… une diminution de l’impôt sur les personnes physiques (IPP). Et pour ceux qui se poseraient la question, aucune autre taxe ne sera revue à la hausse. Les centimes additionnels au précompte immobilier restent à 1730, et le taux de l’impôt sur les personnes physiques passera de 5,9 à 5,7%. Soit un manque à gagner d’environ 600 000 € dans ce budget 2023.

« Un symbole important »

"Nous renvoyons 600 000 € vers les Brainois, indique le bourgmestre, Vincent Scourneau. Dans les moments de morosité que nous traversons, c’est un symbole important, qui marque notre volonté de rester la Commune wallonne qui, tous impôts confondus, taxe le moins ses citoyens. Nous avons choisi de diminuer l’IPP parce que c’est l’impôt qui frappe les revenus du travail, un travail qui est trop taxé en Belgique."

En réalité, il reste tout de même une incertitude en ce qui concerne la taxe sur le traitement des déchets, mais elle ne dépend pas de la Commune. La Région demande dans ce domaine particulier d’appliquer le coût-vérité et pour l’instant, les informations sont contradictoires: la majorité brainoise a décidé d’attendre pour y voir clair.

Pour le reste, selon le bourgmestre, cette diminution de l’IPP n’empêche pas de maintenir dans le budget 2023 les ambitions en matière de sécurité, d’augmentation des places d’accueil de la petite enfance, de rénovation des bâtiments ou encore d’infrastructures sportives.

"La gestion rigoureuse que nous appliquons depuis des années permet cette diminution d’impôt, affirme Vincent Scourneau. Nous avons de nouvelles recettes avec le parc photovoltaïque, nous diminuons nos factures avec les panneaux sur le toit de l’administration, et le regroupement du CPAS et de l’administration communale dans un même bâtiment permet d’économiser environ 500 000 € par an."