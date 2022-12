Braine-l’Alleud : Jessica Dessy fait un métier diversifié et rempli de fiertés

Son projet, c’est Re-Creation. "L’idée est, quand on est adulte, de retourner dans la cour de récré. On apprend des outils en classe, mais on va les emmener dehors et jouer avec, voir ce que cela fait dans l’expérimentation entre personnes." Jessica relance son réseau, notamment sur Linkedin. Et entre rapidement en contact avec un ancien collègue qui a fondé la Clinique de la gestion du stress à Braine-l’Alleud. "Ils avaient besoin d’un profil de coach qui accompagnerait les gens après leur thérapie."

Tous les mercredis matin, Jessica Dessy est désormais en consultation dans cette clinique. Le reste du temps, son planning est variable. La coach donne des formations, notamment sur toutes les questions liées à la recherche d’un emploi, et consulte en individuel chez elle des personnes en réorientation. "Depuis un an et demi, je supervise aussi des professionnels de l’accompagnement. Ce sont des métiers très enrichissants, mais dans lesquels on peut vite s’épuiser. Mes supervisions portent à la fois sur le contenu du métier d’accompagnement et sur l’aspect business."

Cette diversité, Jessica est heureuse de l’avoir dans son quotidien, même si cela peut "coûter en énergie". "Mais je peux m’octroyer une partie des vacances scolaires. J’ai deux petites filles et je ne consulte pas quand elles sont à la maison." Deux mois après s’être lancée, la coach tombait en effet enceinte de son deuxième enfant. "La première année, je me dandinais avec mon petit bedon pour aller démarcher, rigole-t-elle. Cela a pris un peu de temps, mais ça s’est bien passé."

Apprendre l’entreprenariat

Son métier, Jessica le connaissait déjà. Ce qu’elle a dû apprendre, c’est l’entreprenariat. "Et cela m’a beaucoup plu." Passée par plusieurs réseaux d’entrepreneurs, Jessica a aussi beaucoup appris de ces différentes communautés. Aujourd’hui, elle fait toujours partie des Mompreneurs, dont elle est co-responsable pour le groupe de Bruxelles. "Au début, j’ai été dans tout ce que je pouvais, ça a mis un coup de boost à mon histoire. Je suis très curieuse de découvrir le parcours des gens, leur métier, leurs besoins… Cela m’a beaucoup aidée à affiner ce que je pouvais proposer."

Lorsqu’elle voit les progrès chez les personnes qu’elle accompagne, Jessica est très fière d’elles. "Je les trouve tellement pleines de ressources. J’ai revu une cliente qui, pendant son burn-out, s’est mise à écrire des livres pour sa petite fille et maintenant, elle les édite et les publie. Je trouve ça génial. Quand les gens sont vraiment authentiques avec eux-mêmes, il y a des trucs super qui se produisent."