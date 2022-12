Il se donnait pour mission de « nettoyer » le centre de Braine-l’Alleud : 37 mois de prison

Un "nouveau" ? Pensez donc. Le casier de l’intéressé affiche quinze condamnations qui s’étalent de 2003 à 2017 avec, outre des faits de violences, des sanctions prononcées pour l’absorption excessive d’alcool et l’usage de stupéfiants.

« Un discours moralisateur dans la bouche d’un tel personnage, on croit rêver »

"Il a déclaré prendre du cannabis, de l’ecstasy et de la cocaïne depuis l’âge de 18 ans. En outre, ramassa en substance l’organe du parquet, il se croit investi de la mission de nettoyer le centre de la ville de tous les consommateurs qui le hantent. Un discours moralisateur dans la bouche d’un tel personnage, on croit rêver. Il recherche l’impulsivité à titre d’excitation, il se galvanise à exercer des violences."

En tout état de cause, ce jour-là, Jules D. "tapa dans le tas". Une des victimes se retrouva en incapacité de travail de sept jours avec le nez fracturé. Sur le banc réservé aux parties civiles, une femme pleura la mort de son compagnon, décédé trois jours après les faits. Son dommage ne pourra cependant pas être pris en compte. L’analyse mit en évidence plus de trois grammes d’alcool par litre de sang et l’autopsie révéla que la mort était due à une cirrhose.

Un portrait « un peu caricatural »

Opposée à la moindre mesure de faveur, la substitute oscilla entre deux ans et 37 mois de prison ferme. Elle opta pour cette dernière peine au grand désespoir de l’avocat Deutsch qui regretta le portrait "un peu caricatural" dressé pour son client.

"Braine-l’Alleud est assez connu pour abriter des consommateurs de stupéfiants. Dans son délire, Jules, qui est malade et qui était sorti le 4 avril d’un hôpital psychiatrique mais pas de l’enfer de la drogue, s’était effectivement mis en tête de nettoyer le centre-ville de tous ses drogués. Je plaide une peine assortie d’un sursis probatoire avec suivi thérapeutique intensif."

Le tribunal ne l’a pas suivi.