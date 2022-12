Braine-l’Alleud/Messancy : jusqu’à 4 ans de prison pour une violente bande de voleurs

Le 20 février, à Goutroux, dans la région de Charleroi, un couple âgé est agressé dans sa villa. Les victimes sont frappées et ligotées par quatre auteurs, qui réclamaient de l’argent et des lingots d’or. Toute la villa est fouillée avant que les voleurs, qui parlent français avec un accent des pays de l’Est, quittent les lieux.

Le 4 mars, la même bande sévit à Braine-l’Alleud. Les malfrats, qui portant des brassards de policier, font irruption en soirée dans une grande maison, où logent ce soir-là deux jeunes enfants de 11 et 7 ans et leur nounou. Celle-ci est malmenée devant les deux fillettes auxquelles les auteurs menacent de s’en prendre pour obtenir de l’argent.

Cette accumulation de faits permettra aux enquêteurs d’effectuer des recoupements, notamment via les images de caméras ANPR. Plusieurs véhicules suspects quittaient la région de Charleroi avant les vols, équipés de plaques d’immatriculation dérobées en Brabant wallon et en Hainaut. Les voitures se suivaient, et revenaient à Charleroi une fois les vols commis.

La police remontera ainsi jusqu’à un immeuble de la rue Turenne, à Charleroi, qui était manifestement le quartier général de la bande. Des observations discrètes seront menées sur place pour tenter d’identifier des personnes et des véhicules.

Interpellation mouvementée à Messancy

Le 11 mars, quand quatre suspects quittent Charleroi à bord d’une BMW et d’une Peugeot, ils sont filés par la police fédérale jusque dans la région d’Arlon. Dans un bois, les plaques des voitures sont changées et les quatre hommes mettent des masques pour cacher leur visage. La police, pour prévenir un nouveau vol avec violence, décide d’intervenir, mais l’interception n’est pas des plus calmes: les véhicules s’échappent, un sac d’outillage est largué depuis la BMW sur l’aire de repos d’Hondelange (Messancy), puis les suspects reprennent l’autoroute avec la police aux trousses, tentent de faire des queues de poisson aux policiers et les véhicules se touchent. Finalement, les quatre suspects sont arrêtés.

Interrogés séparément, aucun d’entre eux ne donnera la même raison que les autres pour cette expédition. Certains prétendront qu’ils étaient en route vers le Grand-Duché, d’autres vers la France, soit pour visiter des membres de leur famille, soit pour faire du tourisme…

Deux fois quatre ans, quatre fois trois ans, une fois deux ans

Finalement, sept prévenus, originaires de Serbie et de Croatie, se sont retrouvés sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel du Brabant wallon. Où ils ont clamé leur innocence en soulignant l’absence de preuves les impliquant dans les faits de Braine-l’Alleud, de Goutroux ou les autres vols.

Le ministère public en avait convenu: les auteurs agissant masqués et de manière professionnelle, ils n’ont pas laissé d’indices déterminants permettant d’individualiser leur rôle dans chacun des faits. La substitute avait demandé au tribunal de se baser sur une prévention d’association de malfaiteurs pour les condamner.

Le jugement rendu ce mardi va dans ce sens: deux peines de quatre ans de prison ferme, quatre peines de trois ans d’emprisonnement, et une de deux ans pour une dame qui a joué un rôle plus secondaire.