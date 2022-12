Braine-l’Alleud : plus de 70 artistes pour le premier parcours de la Maison de la culture

S’ajoutent à ces artistes brainois certains invités, parmi lesquels figurent des élèves et professeurs de l’école des Beaux-Arts de Wavre, via un partenariat établi avec l’École des arts de Braine-l’Alleud. Leurs œuvres resteront jusqu’au 17 décembre aux cimaises de l’École des arts, à la rue du Château.

Les trois artistes brabançons wallons – Pascal Courcelles, Robert Quint et Marie De Brouwer – qui exposent actuellement à la Galerie 360° sont également intégrés au parcours de ce week-end. Ils participeront d’ailleurs à une rencontre avec le public, dimanche à partir de 16 h.

Et la Maison de la culture a également programmé des expositions de quatre invités d’honneur, de renommée nationale voire internationale. Ainsi, à la chapelle Saint-Martin (rue Fontaine Saint-Martin), le photographe Geert De Taye propose ses créations mettant en lumière des habitations brainoises insolites, proches du lieu d’exposition. La visite de celle-ci peut donc être couplée à un petit parcours pédestre.

Au Mémorial 1815, c’est la sculptrice et peintre Catherine Thiry qui propose ses œuvres monumentales de chevaux, bien dans le thème du lieu d’exposition. Elle travaille le fer et le bronze avec une technique unique. "On sent l’instant de la création dans chaque empreinte: des gestes rapides donnent littéralement vie à la matière", indiquent les organisateurs.

Christian Dugardeyn expose, lui, ses tableaux au château du Cheneau. Et Daniel Pelletti, bien connu des Brainois pour avoir dirigé longtemps l’École des arts, montrera ses œuvres à l’administration communale, avenue du 21 Juillet.

Ce parcours d’artistes sera ouvert les deux jours de 13h à 18 h, et des plans reprenant les différents lieux d’exposition seront mis à disposition des visiteurs. Un brunch sera également organisé le dimanche à 13 h, à l’École des arts.