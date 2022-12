« Je vais te buter, kidnapper les enfants »

Jules (prénom d’emprunt) est un habitué de la cocaïne et de l’alcool ainsi que des tribunaux. Pour avoir été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires, il sait que le parquet et le tribunal apprécient très modérément l’absence d’un prévenu. Voilà pourquoi le premier a tendance à requérir une peine plus lourde que celle qu’il demanderait en ayant ce prévenu face à lui alors que le second est tenté d’abonder dans ce sens.