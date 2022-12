Braine-l’Alleud : dix ans de prison pour le viol de deux mineures

Ils jouaient en quelque sorte le rôle de parrain et marraine "de cœur" des fillettes et s’en occupaient souvent. Lors d’un séjour à la mer, en décembre 2021, l’aînée, qui avait 11 ans, avait révélé à sa "marraine" que le compagnon de celle-ci la touchait au-dessus et sous ses vêtements.

La dame a alors interrogé son homme… qui n’a pas vraiment nié. Elle lui a dit qu’il ne pouvait pas s’en prendre aux petites et que pour les choses à caractère sexuel, elle était là pour lui. Mais sa réaction s’est apparemment limitée à cette remarque, et l’enfant qui s’était confiée n’a plus voulu se rendre chez le couple.

Ses sœurs cadettes, elles, ont continué à être hébergées régulièrement là-bas. En juin dernier, elles ont eu le courage de révéler à la police que lors des siestes – elles ont huit ans – et lorsqu’il les mettait au lit, le Brainois en profitait pour abuser d’elles.

Poursuivi pour viol, il a avoué des pénétrations digitales mais nié s’être servi de son sexe. Les détails livrés par les enfants, pourtant, ne laissent pas vraiment de place aux doutes. À l’audience, tout en émettant de vagues regrets, il sous-entendait dans les réponses livrées lors de son interrogatoire par les magistrats que les fillettes étaient en quelque sorte demandeuses…

Dans son jugement, le tribunal en retient une absence totale de remise en question. Pour fixer la peine à dix ans de prison, ce qu’avait d’ailleurs requis le ministère public, le tribunal souligne dans sa décision l’extrême gravité des faits, le manque total de limites du prévenu, et son absence de prise de conscience.

Quant à la compagne du Brainois, les juges estiment qu’elle était au courant de ce qui se passait chez elle, qu’elle ne pouvait pas l’ignorer mais qu’elle s’est abstenue volontairement d’apporter son aide aux fillettes qui avaient pourtant pleinement confiance en elle. Le sursis probatoire qui lui est octroyé est conditionné à un suivi médico-thérapeutique régulier.