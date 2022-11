Braine-l’Alleud : un parc d’affaires en vue à Lillois

Du côté du collège communal brainois, on confirme l’octroi du permis, après des discussions qui ont notamment porté sur la gestion des eaux pluviales. L’affectation, elle, ne posait pas de problème puisqu’on est déjà là-bas en zone industrielle. Le parc d’affaires qui va sortir de terre a été baptisé Tilia et constitue le deuxième projet en Wallonie du promoteur Futurn.

"Le centre de gravité de nos activités est pour le moment localisé en Flandre mais nous sommes attentifs au potentiel offert par les sites à redéployer sur le territoire wallon, indique dans un communiqué le managing partner de Futurn, Frederik Baert. Nous sommes enchantés de pouvoir mettre en œuvre notre expertise en matière d’immobilier professionnel dans la province économiquement florissante du Brabant wallon."

Concrètement, dans une première phase, deux grands bâtiments seront construits pour accueillir sur place 24 unités PME "durables". Les surfaces de ces unités varieront entre 120 et 140 mètres carrés. Un espace sera également dédié aux grandes entreprises qui voudraient construire un projet sur mesure, à partir de 1 000 mètres carrés.

D’après le promoteur, l’offre rencontre déjà un grand intérêt, vu la situation intéressante du terrain le long de la N27, entre Braine et Nivelles et à proximité de deux sorties du ring de Bruxelles. Le lancement du projet est programmé pour le deuxième trimestre de l’année prochaine, et Futurn espère la réception de la première phase, les 24 unités pour PME donc, pour le premier semestre 2024.

Les responsables précisent avoir particulièrement travaillé l’aspect durable du projet pour créer des lieux de travail agréables, ainsi que la gestion des eaux de pluie via des bassins tampons et des citernes permettant à la fois une récupération et une infiltration calculées. Futurn collabore notamment avec ABR Architecture Urbanisme, le bureau d’architectes du parc de l’Alliance.