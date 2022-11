Braine-l’Alleud : des noisetiers pour les nouveau-nés

Depuis quelques années, c’était plutôt entre le plan d’eau et l’arrière des habitations de la chaussée d’Ophain, du côté de la plaine de jeux, qu’on reboisait progressivement, en famille chaque automne, cette partie du parc. Ce samedi, les parents étaient plutôt invités sur le parking de la piscine, et les ouvriers communaux avaient préparé un petit terrain situé un peu plus haut, en bordure d’un bosquet surplombant la piscine et qui sera donc étendu.

Sous le soleil, les couples souvent accompagnés de l’enfant concerné dans une poussette se sont donc succédé pour planter de jeunes arbres. Ils avaient le choix entre plusieurs variétés de cornouillers et des noisetiers. Une bonne partie de ceux qui ont choisi de rapporter le plant à domicile pour le faire pousser dans leur jardin rêvaient déjà de récoltes de noisettes. D’autres peut-être plus pragmatiques se demandaient surtout quel arbre nécessiterait le plus de travail au moment de ramasser les feuilles…

Sur le terrain communal où les trous avaient déjà été creusés à l’avance par les services communaux, c’est plutôt aux promenades futures pour venir constater l’évolution de l’arbre qu’on pensait, entre deux photos pour immortaliser l’instant. En plus du diplôme symbolique remis par les autorités communales aux parents, une petite étiquette permettra d’identifier le plant au moins durant quelques mois, le temps peut-être que l’habitude s’instaure…

"C’est chouette, ça fait une petite sortie en famille", saluaient sur place Olivier et Christelle, venus avec Charline dont le prénom est désormais attaché à un cornouiller sanguin. Les jeunes parents avaient déjà participé à l’initiative communale et planté un arbre, un charme, lors de la naissance de leur premier enfant, Maelia. Et celle-ci était très attentive, samedi, à la manière dont a été planté l’arbre de sa sœur !