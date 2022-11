Des distributeurs de billets dans un local à la gare de Braine-l'Alleud ne plaît pas à tout le monde...

On connaît les polémiques qui sont nées à propos du nombre de kilomètres qu’il faudra désormais parcourir dans certains villages pour avoir accès à de l’argent cash. À Braine-l’Alleud, où les machines installées dans les sas de banque disparaissent au profit de distributeurs "neutres" regroupés dans un local du bâtiment de la gare, c’est surtout le sentiment d’insécurité qui provoque l’émoi.

Sur les réseaux sociaux, les témoignages se multiplient: une partie des usagers dit avoir des craintes au moment de retirer de l’argent dans un endroit fermé où quelqu’un s’est installé pour dormir, où il arrive d’être confronté à des personnes qui mendient parfois de façon insistante, ou à des groupes de jeunes qui obstruent l’accès.

À la connaissance du bourgmestre Vincent Scourneau, il n’y a pas eu d’incident grave depuis l’installation de ce nouveau local. Du côté des banques, on estime d’ailleurs que regrouper les distributeurs de billets au même endroit favorise un certain contrôle social.

Le maïeur brainois précise qu’il y a un an, lorsque le projet était encore en discussion, il avait pris contact avec toutes les banques concernées pour proposer des endroits sécurisés, par exemple à l’administration communale. Sans même obtenir de réponse, si ce n’est une simple prise d’acte polie de la proposition pour deux d’entre elles…

"Il faut dire que le plateau de la gare est sans aucun doute l’endroit de Braine où il y a le plus de caméras de surveillance installées: à celles de la Ville s’ajoutent celles de la SNCB, commente Vincent Scourneau. Dans le centre-ville, un distributeur est maintenu pour l’instant à la Poste, et un chez Crélan à la place du Môle. Il y en aura bientôt un à Lillois aussi. Mais j’ai bien entendu le sentiment d’insécurité exprimé par certains citoyens et il y a quelques jours, j’ai à nouveau écrit à l’organisme qui s’occupe de la réorganisation du réseau, pour proposer plusieurs endroits sécurisés. Je suis en attente d’une réponse…"